Где смотреть Bellator 299 Эблин — Эдвардс: во сколько, время начала трансляции 23 сентября

Теги Bellator Джонни Эблин Bellator 299 Прямые трансляции бои Бокс/MMA/UFC

Турнир по смешанным единоборствам Bellator 299 состоится в вечер субботы 23 сентября 2023 года. Место проведения — арена «3Arena» в Дублине, где в главном событии Джонни Эблин и Фабиан Эдвардс проведут бой за титул чемпиона Bellator в среднем весе.

 

Джонни Эблин — американский боец смешанного стиля (средний вес). Дебютный бой спортсмена состоялся в июля 2017 года, за это время его рекорд составляет 13–0–0. На сегодняшний день он является действующим чемпионом Bellator в среднем весе. Свой крайний бой Эблин провел 4 февраля этого года, его противником был Анатолий Токов. Этот поединок Джонни Эблин выиграл единогласным решением судей и защитил свой титул чемпиона.

Фабиан Эдвардс — британский боец ММА, выступающий в среднем весе. С 2017 года он дерется в качестве профессионального бойца смешанных единоборств, а на данный момент в его активе 12 побед и 2 проигрыша. Эдвардс лидирует в рейтинге Bellator среди средневесов. В мае 2023 года состоялась крайняя схватка спортсмена против Гегарда Мусаси. Фабиан Эдвардс выиграл бой единогласным решением судей.

Где смотреть Bellator 299, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция турнира пройдет на сервисе Showtime
  • в России официально не покажут турнир
  • начало турнира в 18:00 по мск
  • основной кард начнется в 23:00 по мск

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