Турнир по смешанным единоборствам Bellator 299 состоится в вечер субботы 23 сентября 2023 года. Место проведения — арена «3Arena» в Дублине, где в главном событии Джонни Эблин и Фабиан Эдвардс проведут бой за титул чемпиона Bellator в среднем весе.

Джонни Эблин — американский боец смешанного стиля (средний вес). Дебютный бой спортсмена состоялся в июля 2017 года, за это время его рекорд составляет 13–0–0. На сегодняшний день он является действующим чемпионом Bellator в среднем весе. Свой крайний бой Эблин провел 4 февраля этого года, его противником был Анатолий Токов. Этот поединок Джонни Эблин выиграл единогласным решением судей и защитил свой титул чемпиона.

Фабиан Эдвардс — британский боец ММА, выступающий в среднем весе. С 2017 года он дерется в качестве профессионального бойца смешанных единоборств, а на данный момент в его активе 12 побед и 2 проигрыша. Эдвардс лидирует в рейтинге Bellator среди средневесов. В мае 2023 года состоялась крайняя схватка спортсмена против Гегарда Мусаси. Фабиан Эдвардс выиграл бой единогласным решением судей.

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