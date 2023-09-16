В вечер субботы, 23 сентября 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 299. Событие будет проведено на арене «3Arena» в Дублине, Ирландия. В титульном поединке сразятся средневесы Джонни Эблин и Фабиан Эдвардс.

Кард Bellator 299:

Джонни Эблин vs Фабиан Эдвардс

Аарон Пико vs Педро Карвальо

Мадс Бернелл vs Даниэль Вайхель

Шинейд Кавана vs Сара Коллинс

Леван Чокхели vs Сабах Хомаси

Брайан Мур vs Отто Родригес

Люк Трэйнер vs Лауринас Урбонавичус

Марк Юуэн vs Ноа Гугнон

Кенни Мохонона vs Джош О’Коннор

Чиара Пенко vs Макензи Стиллер

Николо Солли vs Ромэйн Дебинн

Питер Куилли vs Даниэль Мисели

Чарли Уорд vs Грегори Бабен

Киран Кларк vs Пшемыслав Гурны

Дарраг Келли vs Джилли Зигерс

Мансур Барнауи vs Джей Джей Уилсон

Лука Поклит vs Роман Фаралдо

Дэйви Галлон vs Аттила Коркмаж

Асаэль Аджудж vs Абрагим Хассан

Сергей Белостенный vs Касим Арас

Хасан Магомедшарипов vs Петр Нидзельски

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