Кард Bellator 299 Эблин — Эдвардс: кто дерется 23 сентября, весь список бойцов
В вечер субботы, 23 сентября 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 299. Событие будет проведено на арене «3Arena» в Дублине, Ирландия. В титульном поединке сразятся средневесы Джонни Эблин и Фабиан Эдвардс.
Кард Bellator 299:
- Джонни Эблин vs Фабиан Эдвардс
- Аарон Пико vs Педро Карвальо
- Мадс Бернелл vs Даниэль Вайхель
- Шинейд Кавана vs Сара Коллинс
- Леван Чокхели vs Сабах Хомаси
- Брайан Мур vs Отто Родригес
- Люк Трэйнер vs Лауринас Урбонавичус
- Марк Юуэн vs Ноа Гугнон
- Кенни Мохонона vs Джош О’Коннор
- Чиара Пенко vs Макензи Стиллер
- Николо Солли vs Ромэйн Дебинн
- Питер Куилли vs Даниэль Мисели
- Чарли Уорд vs Грегори Бабен
- Киран Кларк vs Пшемыслав Гурны
- Дарраг Келли vs Джилли Зигерс
- Мансур Барнауи vs Джей Джей Уилсон
- Лука Поклит vs Роман Фаралдо
- Дэйви Галлон vs Аттила Коркмаж
- Асаэль Аджудж vs Абрагим Хассан
- Сергей Белостенный vs Касим Арас
- Хасан Магомедшарипов vs Петр Нидзельски
Где смотреть Bellator 299, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция турнира пройдет на сервисе Showtime
- в России официально не покажут турнир
- начало турнира в 18:00 по мск
- основной кард начнется в 23:00 по мск
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