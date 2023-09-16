Кард Bellator 299 Эблин — Эдвардс: кто дерется 23 сентября, весь список бойцов

Теги Bellator Аарон Пико Джонни Эблин Bellator 299 Bellator 300 Бокс/MMA/UFC

В вечер субботы, 23 сентября 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 299. Событие будет проведено на арене «3Arena» в Дублине, Ирландия. В титульном поединке сразятся средневесы Джонни Эблин и Фабиан Эдвардс.

 

Кард Bellator 299:

  • Джонни Эблин vs Фабиан Эдвардс
  • Аарон Пико vs Педро Карвальо
  • Мадс Бернелл vs Даниэль Вайхель
  • Шинейд Кавана vs Сара Коллинс
  • Леван Чокхели vs Сабах Хомаси
  • Брайан Мур vs Отто Родригес
  • Люк Трэйнер vs Лауринас Урбонавичус
  • Марк Юуэн vs Ноа Гугнон
  • Кенни Мохонона vs Джош О’Коннор
  • Чиара Пенко vs Макензи Стиллер
  • Николо Солли vs Ромэйн Дебинн
  • Питер Куилли vs Даниэль Мисели
  • Чарли Уорд vs Грегори Бабен
  • Киран Кларк vs Пшемыслав Гурны
  • Дарраг Келли vs Джилли Зигерс
  • Мансур Барнауи vs Джей Джей Уилсон
  • Лука Поклит vs Роман Фаралдо
  • Дэйви Галлон vs Аттила Коркмаж
  • Асаэль Аджудж vs Абрагим Хассан
  • Сергей Белостенный vs Касим Арас
  • Хасан Магомедшарипов vs Петр Нидзельски

Где смотреть Bellator 299, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция турнира пройдет на сервисе Showtime
  • в России официально не покажут турнир
  • начало турнира в 18:00 по мск
  • основной кард начнется в 23:00 по мск

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