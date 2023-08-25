UFC 293 Исраэль Адесанья – Шон Стрикленд, коэффициенты и ставки букмекеров на бои 10 сентября

Теги UFC Исраэль Адесанья Шон Стрикленд Прогнозы на бои UFC 293 Адесанья - Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Промоушен Ultimate Fighting Championship очередной бойцовский вечер организует в Австралии. Турнир UFC 293 состоится 10 сентября в Сиднее в спортивном комплексе Qudos Bank Arena. Главным боем турнира станет поединок в среднем весе между действующим двукратным чемпионом Исраэлем Адесаньей и американцем Шоном Стриклендем, который занимает пятое место в рейтинге UFC. Изначально был запланирован бой между Адесаньей и первым номером рейтинга южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, но тот отказался от поединка, сославшись на травму. 

 

Для российских болельщиков турнир вызывает повышенный интерес, поскольку в со-главном бою Александр Волков встретится с Таем Туивасой. По московскому времени бой состоится 10 сентября, прямая трансляция запланирована на канале «Матч! Боец» в 01:00 часов.

Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты на победу в титульном бою:

Коэффициенты на победу в остальных боях основного карда и двух предварительных распределились следующим образом:

Основной кард

  • Тай Туиваса (3,00) — Александр Волков (1,45)
  • Джастин Тафа (1,42) — Остин Лейн (3,10)
  • Тайсон Педрю (1,70) — Антон Туркаль (2,30)
  • Манел Капе (1,30) — Фелипи дус Сантус (3,90)

Предварительные бои

  • Карлос Алберг (1,37) — Чон Да Вун (3,40)
  • Джек Дженкинс (1,50) — Чепе Марискаль (2,80)
  • Джейми Малларки (1,53) — Джон Макдесси (2,65)

Ранние предварительные бои

  • Mайкл Матета (1,35) — Чарли Радтке (3,20)
  • Шейн Янг (1,90) — Габриэл Миранда (1,90)
  • Насрат Хакпараст (1,44) — Лэндон Киньонес (2,10)
  • Кевин Жуссе (1,99) — Кифер Кросби (1,57)

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