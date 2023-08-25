Промоушен Ultimate Fighting Championship очередной бойцовский вечер организует в Австралии. Турнир UFC 293 состоится 10 сентября в Сиднее в спортивном комплексе Qudos Bank Arena. Главным боем турнира станет поединок в среднем весе между действующим двукратным чемпионом Исраэлем Адесаньей и американцем Шоном Стриклендем, который занимает пятое место в рейтинге UFC. Изначально был запланирован бой между Адесаньей и первым номером рейтинга южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, но тот отказался от поединка, сославшись на травму.

Для российских болельщиков турнир вызывает повышенный интерес, поскольку в со-главном бою Александр Волков встретится с Таем Туивасой. По московскому времени бой состоится 10 сентября, прямая трансляция запланирована на канале «Матч! Боец» в 01:00 часов.

Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты на победу в титульном бою:

Коэффициенты на победу в остальных боях основного карда и двух предварительных распределились следующим образом:

Основной кард

Тай Туиваса (3,00) — Александр Волков (1,45)

Джастин Тафа (1,42) — Остин Лейн (3,10)

Тайсон Педрю (1,70) — Антон Туркаль (2,30)

Манел Капе (1,30) — Фелипи дус Сантус (3,90)

Предварительные бои

Карлос Алберг (1,37) — Чон Да Вун (3,40)

Джек Дженкинс (1,50) — Чепе Марискаль (2,80)

Джейми Малларки (1,53) — Джон Макдесси (2,65)

Ранние предварительные бои