1 октября в Лас-Вегасе (США) пройдет вечер бокса, в главном событии которого состоится поединок между Саулем Альваресом и Джермеллом Чарло.

Коэффициенты Сауль Альварес — Джермелл Чарло

Канело — 1.24

Чарло — 4.26

Альварес в своем последнем поединке, прошедшем в мае этого года в Мексике, встретился на ринге с Джоном Райдером. Этот бой продлился всю дистанцию и завершился победой Сауля решением судей. На его счету 59 побед (39 нокаутом), два поражения и две ничьи.

Последний бой Чарло состоялся в мае 2022 года. Тогда американцу противостоял аргентинский спортсмен Брайан Кастаньо. В этом противостоянии Джермелл одержал победу нокаутом в девятом раунде. В его активе 35 побед (19 нокаутом), одно поражение и одна ничья.

Прогноз на бой Сауль Альварес — Джермелл Чарло

Чарло, конечно, хороший боксер и заслуживает место на вершинах рейтинга, однако здесь он явно прыгает выше головы. Его шансы оценивались бы гораздо лучше, если бы не то, что он поднимается на категорию вышел. Вряд ли в этом бою произойдет нокаут — оба боксера довольно крепки, но за счет преимущества в физической мощи, Канело будет забирать раунд за раундом.

Канело Альварес — один из самых доминирующих бойцов в своем весе. Он известен своей агрессивной и точной атакой, прочностью и способностью к длительным боям.

Джермелл Чарло, с другой стороны, также очень талантлив. Он известен своей скоростью, дальними ударами и невероятной силой. Однако бой между ними будет зависеть от многих факторов, включая их стратегии на ринге, физическую форму в день боя и ментальную готовность.

Но в любом случае, на бумаге, все преимущества на стороне Канело.

Прогноз на бой Канело — Чарло: победа Алвьареса.