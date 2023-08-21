Где смотреть UFC 293 Адесанья — Стрикленд, Волков — Туиваса: во сколько прямая трансляция 10 сентября

Теги UFC Александр Волков Исраэль Адесанья Шон Стрикленд UFC 293 Адесанья - Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Ночью 10 сентября 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 293. В главном событии за титул чемпиона UFC в среднем весе сразятся Исраэль Адесанья и Шон Стрикленд. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Qudos Bank Arena» в Сиднее, Новый Южный Уэльс, Австралия.

 

Исраэль Адесанья — ММА боец из Новой Зеландии (средний вес). В качестве профессионального бойца он выходит в октагон уже 11 лет, а на сегодняшний день имеет рекорд 24–2–0. Победив Алекса Перейру в своем предыдущем поединке, Исраэль Адесанья вновь стал чемпионом UFC в среднем весе, а также он занимает 5 строчку рейтинга вне зависимости от веса. 8 апреля 2023 года спортсмен дрался с Алексом Перейрой и одержал победу нокаутом.

Шон Стрикленд — американский боец смешанных единоборств, выступающий в среднем весе. В качестве профессионального бойца выходит на бои с 2008 года, за это время в его активе 27 побед и 5 проигрышей. Сейчас спортсмен находится на 5 строчке рейтинга UFC в средней весовой категории. Свой последний бой он провел 1 июля 2023 года в поединке против Абусупьяна Магомедова. В этом бою Шон Стрикленд победил своего соперника техническим нокаутом.

В со-главном событии пройдет схватка в тяжелом весе между Таем Туивасой (15–5–0) и Александром Волковым (36–10–0).

Где смотреть ЮФС 293

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • ранние прелимы начнутся в 01:00 по мск
  • прелимы в 03:30 по мск
  • начало основного карда в 05:00 по мск

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