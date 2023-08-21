Кард UFC 293 Адесанья — Стрикленд: кто дерется 10 сентября, весь список бойцов
Ночью 10 сентября 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 293. Местом проведения мероприятия станет арена «Qudos Bank Arena» в Сиднее, Новый Южный Уэльс, Австралия. В главном событии в октагоне встретятся Исраэль Адесанья и Шон Стрикленд. Бойцы подерутся за титул чемпиона UFC в среднем весе.
Кард UFC 293:
- Исраэль Адесанья vs Шон Стрикленд
- Тай Туиваса vs Александр Волков
- Джастин Тафа vs Остин Лэйн
- Тайсон Педро vs Антон Туркаль
- Манел Капе vs Фелипе Дос Сантос
- Карлос Олберг vs Да Ун Джан
- Джек Дженкинс vs Чепе Марискал
- Джейми Малларки vs Джон Макдесси
- Майк Даймонд vs Чарли Радтке
- Шейн Янг vs Габриэль Миранда
Трансляции карда UFC 293
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- ранние прелимы начнутся в 01:00 по мск
- прелимы в 03:30 по мск
- начало основного карда в 05:00 по мск
Комментарии