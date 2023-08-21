Ночью 10 сентября 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 293. Местом проведения мероприятия станет арена «Qudos Bank Arena» в Сиднее, Новый Южный Уэльс, Австралия. В главном событии в октагоне встретятся Исраэль Адесанья и Шон Стрикленд. Бойцы подерутся за титул чемпиона UFC в среднем весе.

Кард UFC 293:

Исраэль Адесанья vs Шон Стрикленд

Тай Туиваса vs Александр Волков

Джастин Тафа vs Остин Лэйн

Тайсон Педро vs Антон Туркаль

Манел Капе vs Фелипе Дос Сантос

Карлос Олберг vs Да Ун Джан

Джек Дженкинс vs Чепе Марискал

Джейми Малларки vs Джон Макдесси

Майк Даймонд vs Чарли Радтке

Шейн Янг vs Габриэль Миранда

Трансляции карда UFC 293