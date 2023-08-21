Кард UFC 293 Адесанья — Стрикленд: кто дерется 10 сентября, весь список бойцов

Теги UFC Александр Волков Тай Туиваса UFC 293 Адесанья - Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Ночью 10 сентября 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 293. Местом проведения мероприятия станет арена «Qudos Bank Arena» в Сиднее, Новый Южный Уэльс, Австралия. В главном событии в октагоне встретятся Исраэль Адесанья и Шон Стрикленд. Бойцы подерутся за титул чемпиона UFC в среднем весе.

 

Кард UFC 293:

  • Исраэль Адесанья vs Шон Стрикленд
  • Тай Туиваса vs Александр Волков
  • Джастин Тафа vs Остин Лэйн
  • Тайсон Педро vs Антон Туркаль
  • Манел Капе vs Фелипе Дос Сантос
  • Карлос Олберг vs Да Ун Джан
  • Джек Дженкинс vs Чепе Марискал
  • Джейми Малларки vs Джон Макдесси
  • Майк Даймонд vs Чарли Радтке
  • Шейн Янг vs Габриэль Миранда

Трансляции карда UFC 293

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • ранние прелимы начнутся в 01:00 по мск
  • прелимы в 03:30 по мск
  • начало основного карда в 05:00 по мск

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