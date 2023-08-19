Ночью 10 сентября 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 293. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Qudos Bank Arena» в Сиднее, Новый Южный Уэльс, Австралия. В главном событии за титул чемпиона UFC в среднем весе сразятся Исраэль Адесанья и Шон Стрикленд.

Исраэль Адесанья — новозеландский боец ММА (средний вес). В течение 11 лет выходит в октагон в качестве профессионального бойца, а на сегодняшний день в активе спортсмена 24 победы и 2 проигрыша. Сейчас Адесанья является действующим чемпионом UFC в среднем весе, а также он занимает 5 строчку рейтинга независимо от весовой категории. В апреле этого года состоялся его крайний бой против Алекса Перейры. Этот бой Исраэль Адесанья выиграл нокаутом и вновь стал чемпионом.

Шон Стрикленд — американский боец смешанного стиля, выступающий в среднем весе. В качестве профессионального бойца выходит на бои с 2008 года, на сегодняшний день его рекорд составляет 27–5–0. Стрикленд находится на 5 месте рейтинга UFC среди средневесов. Его крайний поединок состоялся 1 июля 2023 года в схватке с Абусупьяном Магомедовым. В этом бою Шон Стрикленд победил противника техническим нокаутом.

Где смотреть бой Адесанья – Стрикленд