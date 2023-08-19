Где смотреть бой Ган — Спивак на UFC Fight Night 226 в Париже: во сколько прямая трансляция 2 сентября по Мск

Теги UFC Сергей Спивак UFC Fight Night Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

В субботу 2 сентября 2023 года состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 226, который будет проведен на арене «Accor Arena» в Париже, Франция. В главном бою вечера в октагоне встретятся тяжеловесы — Сирил Ган и Сергей Спивак.

 

Сирил Ган — французский боец смешанных единоборств (тяжелый вес). 5 лет назад спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца, за это время на его счету 11 побед и 2 поражения. Сейчас Ган занимает 2 строчку рейтинга UFC в тяжелом весе. В марте этого года он дрался с Джоном Джонсом. В их схватке Сирил Ган потерпел поражение болевым приемом в 1 раунде.

Сергей Спивак — молдавский боец ММА (тяжелый вес). В 2014 году Спивак впервые вышел в октагон в качестве профессионала, на сегодняшний день он провел 19 боев (16–3–0). Сейчас Сергей находится на 7 месте официального рейтинга UFC среди тяжеловесов. Предыдущий бой спортсмена состоялся 4 февраля 2023 года, его противником был Деррик Льюис. В этом поединке Сергей Спивак одолел соперника болевым приемом.

Где смотреть бой Ган – Спивак

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • прелимы начнутся в 19:00 по мск
  • основной кард в 22:00 по мск

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