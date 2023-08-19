В субботу 2 сентября 2023 года состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 226, который будет проведен на арене «Accor Arena» в Париже, Франция. В главном бою вечера в октагоне встретятся тяжеловесы — Сирил Ган и Сергей Спивак.

Сирил Ган — французский боец смешанных единоборств (тяжелый вес), дебютировавший в профессионалах 5 лет, за это время на его счету 11 побед и 2 поражения. Сейчас Ган занимает 2 строчку рейтинга UFC в тяжелом весе. В марте этого года он провел бой с Джоном Джонсом. В их схватке Сирил Ган потерпел поражение болевым приемом в 1 раунде.

Сергей Спивак — молдавский боец ММА (тяжелый вес), который вышел в октагон в качестве профессионала в 2014 году, на сегодняшний день он провел 19 боев (16–3–0). В настоящее время Сергей находится на 7 месте официального рейтинга UFC среди тяжеловесов. Предыдущий бой спортсмена состоялся 4 февраля 2023 года, его противником был Деррик Льюис. В этом поединке Сергей Спивак победил своего соперника болевым приемом.

Во сколько смотреть бой Ган – Спивак