Расписание Чемпионата России по боксу 2023 — календарь турнира
С 18 по 26 августа в Хабаровске на «Платинум Арене» проходит 32-й чемпионат России по боксу. В нем участвуют 324 спортсмена из шестидесяти регионов страны. В предыдущий раз чемпионат страны в Хабаровске проходил ровно десять лет назад. Среди спортсменов есть два участника того чемпионата: Василий Егоров выступает в категории до 51 килограмма и Андрей Замковой в категории до 71 килограмма. Замковой в 2013 году выиграл золотую медаль. Боксеры будут выступать в тринадцати весовых категориях. Организаторы заявили о солидном призовом фонде турнира в 26 миллионов рублей. За первое место спортсмены получат 1,5 млн. рублей, за второе — по 250 тысяч рублей, за третье — по 125 тысяч рублей. Отличие от предыдущих чемпионатов в том, что Федерация бокса России на этот раз решила проводить слепую жеребьевку, то есть сильнейшие боксеры могут встретиться на ранних стадиях турнира. Представляем вашему вниманию расписание соревнований.
18 августа
- 05:00 — дневная сессия
- 10:00 — церемония открытия
- 10:40 — вечерняя сессия
19–23 августа
- 05:00 — дневная сессия
- 10:00 — вечерняя сессия
24 августа
- 10:00 — полуфинальные бои
25–26 августа
- 10:00 — финальные бои
Время начала соревнований указано московское.
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