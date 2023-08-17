С 18 по 26 августа в Хабаровске на «Платинум Арене» проходит 32-й чемпионат России по боксу. В нем участвуют 324 спортсмена из шестидесяти регионов страны. В предыдущий раз чемпионат страны в Хабаровске проходил ровно десять лет назад. Среди спортсменов есть два участника того чемпионата: Василий Егоров выступает в категории до 51 килограмма и Андрей Замковой в категории до 71 килограмма. Замковой в 2013 году выиграл золотую медаль. Боксеры будут выступать в тринадцати весовых категориях. Организаторы заявили о солидном призовом фонде турнира в 26 миллионов рублей. За первое место спортсмены получат 1,5 млн. рублей, за второе — по 250 тысяч рублей, за третье — по 125 тысяч рублей. Отличие от предыдущих чемпионатов в том, что Федерация бокса России на этот раз решила проводить слепую жеребьевку, то есть сильнейшие боксеры могут встретиться на ранних стадиях турнира. Представляем вашему вниманию расписание соревнований.

18 августа

05:00 — дневная сессия

10:00 — церемония открытия

10:40 — вечерняя сессия

19–23 августа

05:00 — дневная сессия

10:00 — вечерняя сессия

24 августа

10:00 — полуфинальные бои

25–26 августа

10:00 — финальные бои

Время начала соревнований указано московское.