Очередной, 32-й по счету Чемпионат России по боксу проходит в Хабаровске с 16 по 27 августа на «Платинум Арене». На Дальний Восток приехали 324 спортсмена из шестидесяти регионов страны, которые будут выявлять сильнейшего в тринадцати весовых категориях. В Федерации бокса России сообщили о призовом фонде чемпионата, который составил 26 миллионов рублей. Победители турнира получат по 1,5 миллиона, обладатели серебряных медалей — по 250 тысяч, бронзовых — по 125 тысяч рублей. Любителей бокса нашей страны интересует, где смотреть Чемпионат России по боксу 2023.

Где смотреть Чемпионат России по боксу 2023