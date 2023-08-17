Где смотреть Чемпионат России по боксу 2023 — прямые трансляции ЧР по боксу 2023

Теги чемпионат России бокс Бокс/MMA/UFC

Очередной, 32-й по счету Чемпионат России по боксу проходит в Хабаровске с 16 по 27 августа на «Платинум Арене». На Дальний Восток приехали 324 спортсмена из шестидесяти регионов страны, которые будут выявлять сильнейшего в тринадцати весовых категориях. В Федерации бокса России сообщили о призовом фонде чемпионата, который составил 26 миллионов рублей. Победители турнира получат по 1,5 миллиона, обладатели серебряных медалей — по 250 тысяч, бронзовых — по 125 тысяч рублей. Любителей бокса нашей страны интересует, где смотреть Чемпионат России по боксу 2023.

 

Где смотреть Чемпионат России по боксу 2023

  • На каналах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на сайте matchtv.ru, в дни проведения соревнований проходят прямые трансляции боев.
  • Дневную сессию можно посмотреть на канале «Матч! Боец», вечернюю на обоих каналах.
  • Из-за разницы во времени между Москвой и Хабаровском, которая составляет семь часов, трансляция дневной сессии начинается в 04:55, вечерней в 09:55 по московскому времени.
  • Полуфиналы пройдут 24 августа, финалы — 25–26 августа. Все эти поединки пройдут в вечернюю сессию.

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