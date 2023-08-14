Где смотреть бой Холлоуэй — Корейский Зомби UFC Fight Night 225: во сколько прямая трансляция 26 августа по Мск

Теги UFC Чан Сон Юнг Макс Холлоуэй UFC Fight Night Бокс/MMA/UFC

Днем 26 августа 2023 года на арене «Singapore Indoor Stadium» в Сингапуре пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 225. В главном событии в октагоне встретятся Макс Холлоуэй и Чен Сон Джон.

 

Макс Холлоуэй — американский боец смешанного стиля (полулегкий вес). В 2010 году он дебютировал в качестве профессионального бойца, на сегодняшний день в его активе 24 победы и 7 поражений. Ранее Холлоуэй являлся чемпионом UFC, сейчас он является первым в рейтинге в полулегком весе, а также занимает 12 строчку вне зависимости от весовой категории. Свой предыдущий бой он провел в апреле этого года, его противником был Арнольд Аллен. В этой схватке Макс Холлоуэй выиграл единогласным решением судей.

Чен Сон Джон — южнокорейский боец ММА, выступающий в полулегком весе. На протяжении 16 лет он выходит в октагон в качестве профессионального бойца, за это время на его счету 17 побед и 7 поражений. Сейчас спортсмен находится на 8 строчке официального рейтинга UFC в полулегкой весовой категории. Крайняя схватка Корейского Зомби состоялась 9 апреля прошлого года против Александра Волкановски. В этом поединке Чен Сон Джон проиграл техническим нокаутом в 4 раунде.

Где смотреть бой Холлоуэй – Корейский Зомби

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • прелимы начнутся в 12:00 по мск
  • начало основного карда в 15:00 по мск

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