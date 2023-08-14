Днем 26 августа 2023 года на арене «Singapore Indoor Stadium» в Сингапуре пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 225. В главном событии в октагоне встретятся Макс Холлоуэй и Чен Сон Джон.

Макс Холлоуэй — американский боец смешанного стиля (полулегкий вес). В 2010 году он дебютировал в качестве профессионального бойца, на сегодняшний день в его активе 24 победы и 7 поражений. Ранее Холлоуэй являлся чемпионом UFC, сейчас он является первым в рейтинге в полулегком весе, а также занимает 12 строчку вне зависимости от весовой категории. Свой предыдущий бой он провел в апреле этого года, его противником был Арнольд Аллен. В этой схватке Макс Холлоуэй выиграл единогласным решением судей.

Чен Сон Джон — южнокорейский боец ММА, выступающий в полулегком весе. На протяжении 16 лет он выходит в октагон в качестве профессионального бойца, за это время на его счету 17 побед и 7 поражений. Сейчас спортсмен находится на 8 строчке официального рейтинга UFC в полулегкой весовой категории. Крайняя схватка Корейского Зомби состоялась 9 апреля прошлого года против Александра Волкановски. В этом поединке Чен Сон Джон проиграл техническим нокаутом в 4 раунде.

Где смотреть бой Холлоуэй – Корейский Зомби