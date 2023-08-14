В субботу 26 августа 2023 года на арене «Singapore Indoor Stadium» в Сингапуре пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 225. Бойцовский вечер возглавит бой в полулегком весе между Максом Холлоуэем и Чен Сон Джоном.

Макс Холлоуэй — американский боец смешанного стиля (полулегкий вес). В 2010 году он дебютировал в качестве профессионального бойца, на сегодняшний день спортсмен провел 31 бой, из которых он одержал 24 победы и потерпел 7 поражений. В июне 2017 года Холлоуэй стал чемпионом UFC победив Жозе Алду. Сейчас он является первым в рейтинге в полулегком весе, а также занимает 12 строчку вне зависимости от весовой категории. Свой предыдущий бой он провел в апреле этого года, его противником был Арнольд Аллен. В этой схватке Макс Холлоуэй выиграл единогласным решением судей.

Чан Сон Джон — южнокорейский боец ММА, выступающий в полулегком весе. На протяжении 16 лет он выходит в октагон в качестве профессионального бойца, за это время на его счету 17 побед и 7 поражений. Чен Сон Джон был претендентом на титул чемпиона UFC в полулегкой весовой категории, а сейчас он находится на 8 строчке официального рейтинга. В апреле прошлого года Корейский Зомби провел свою крайнюю схватку, спортсмен дрался с Александром Волкановски. В этом поединке Александр Волкановски одолел Чен Сон Джона техническим нокаутом в 4 раунде.

Во сколько смотреть бой Холлоуэй – Корейский Зомби