Во сколько бой Холлоуэй — Корейский Зомби на UFC Fight Night 225, время начала боя 26 августа

Теги UFC Чан Сон Юнг Макс Холлоуэй UFC Fight Night Бокс/MMA/UFC

В субботу 26 августа 2023 года на арене «Singapore Indoor Stadium» в Сингапуре пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 225. Бойцовский вечер возглавит бой в полулегком весе между Максом Холлоуэем и Чен Сон Джоном.

 

Макс Холлоуэй — американский боец смешанного стиля (полулегкий вес). В 2010 году он дебютировал в качестве профессионального бойца, на сегодняшний день спортсмен провел 31 бой, из которых он одержал 24 победы и потерпел 7 поражений. В июне 2017 года Холлоуэй стал чемпионом UFC победив Жозе Алду. Сейчас он является первым в рейтинге в полулегком весе, а также занимает 12 строчку вне зависимости от весовой категории. Свой предыдущий бой он провел в апреле этого года, его противником был Арнольд Аллен. В этой схватке Макс Холлоуэй выиграл единогласным решением судей.

Чан Сон Джон — южнокорейский боец ММА, выступающий в полулегком весе. На протяжении 16 лет он выходит в октагон в качестве профессионального бойца, за это время на его счету 17 побед и 7 поражений. Чен Сон Джон был претендентом на титул чемпиона UFC в полулегкой весовой категории, а сейчас он находится на 8 строчке официального рейтинга. В апреле прошлого года Корейский Зомби провел свою крайнюю схватку, спортсмен дрался с Александром Волкановски. В этом поединке Александр Волкановски одолел Чен Сон Джона техническим нокаутом в 4 раунде.

Во сколько смотреть бой Холлоуэй – Корейский Зомби

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • прелимы начнутся в 12:00 по мск
  • начало основного карда в 15:00 по мск

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