Кард Hardcore Boxing – кто дерется 26 августа, весь кард участников

Теги Иван Штырков Hardcore FC Лендруш Акопян Тимур Никулин Hardcore Boxing Мартин Джуарян Бокс/MMA/UFC

Вечером 26 августа на арене «ЦСКА АРЕНА» в Москве пройдет турнир Hardcore Boxing. В титульном событии состоится схватка между Лендрушем Акопяном и Тимуром Никулиным.

 

Кард Hardcore Boxing:

Где смотреть Hardcore Boxing 26 августа, во сколько начало прямой трансляции

  • начало турнира в 18:00 по мск
  • трансляция будет доступна эксклюзивно в ВКонтакте

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