Кард Hardcore Boxing – кто дерется 26 августа, весь кард участников
Вечером 26 августа на арене «ЦСКА АРЕНА» в Москве пройдет турнир Hardcore Boxing. В титульном событии состоится схватка между Лендрушем Акопяном и Тимуром Никулиным.
Кард Hardcore Boxing:
- Лендруш Акопян vs Тимур Никулин
- Константин Ерохин vs Иван Штырков
- Асрор Акпарходжаев vs Мартин Джуарян
- Мубаракшо Мубаракшоев vs Даниил Бридов
- Эмиль Новрузов vs Ричард Фени
- Тимур Мусаев vs Михаил Долгополов
- Али Балоев vs Давид Гладун
Где смотреть Hardcore Boxing 26 августа, во сколько начало прямой трансляции
- начало турнира в 18:00 по мск
- трансляция будет доступна эксклюзивно в ВКонтакте
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