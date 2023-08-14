Вечером 26 августа на арене «ЦСКА АРЕНА» в Москве пройдет турнир Hardcore Boxing. В титульном событии состоится схватка между Лендрушем Акопяном и Тимуром Никулиным.

Кард Hardcore Boxing:

Лендруш Акопян vs Тимур Никулин

Константин Ерохин vs Иван Штырков

Асрор Акпарходжаев vs Мартин Джуарян

Мубаракшо Мубаракшоев vs Даниил Бридов

Эмиль Новрузов vs Ричард Фени

Тимур Мусаев vs Михаил Долгополов

Али Балоев vs Давид Гладун

Где смотреть Hardcore Boxing 26 августа, во сколько начало прямой трансляции