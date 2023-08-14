Где смотреть Hardcore Boxing 26 августа, во сколько начало прямой трансляции турнира

Теги Иван Штырков Hardcore FC Лендруш Акопян Тимур Никулин Hardcore Boxing Бокс/MMA/UFC

Вечером 26 августа на арене «ЦСКА АРЕНА» в Москве пройдет турнир Hardcore Boxing. В главном событии состоится схватка между Лендрушем Акопяном и Тимуром Никулиным. Бойцы сразятся за титул чемпиона

 

Лендруш Акопян — российский профессиональный боец (средний вес). На протяжении 2 лет спортсмен дерется в Hardcore FC, за это время на его счету 6 побед и лишь 1 поражение. Сейчас Акопян является действующим чемпионом лиги в полусреднем весе. Свой предыдущий бой он провел 24 февраля этого года, его противником был Ильнар Ишимбаев. В этой схватке Лендруш Акопян одолел соперника техническим нокаутом.

Тимур Никулин — российский боец ПОП-ММА (средний вес). В 2020 году он провел свой первый бой в качестве профессионала, на данный момент в его активе 18 побед, 5 проигрышей и 1 ничья. Сейчас спортсмен является действующим чемпионом Hardcore Boxing. В июне 2023 года состоялась его крайняя схватка против Ибрагима Исламова. Этот бой Тимур Никулин выиграл ввиду дисквалификации противника.

Где смотреть Hardcore Boxing 26 августа, во сколько начало прямой трансляции

  • начало турнира в 18:00 по мск
  • Прямая трансляция эксклюзивно в сообществе Hardcore Boxing в VK.

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