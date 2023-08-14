Дацик рассказал о любимом тюремном лакомстве: «Вот такая тема! Все торты от кулинаров отдыхают»

Вячеслав Дацик рассказал о любимом десерте, который он пробовал в тюрьме.

«Самая офигенная тема в тюрьме – это коряк. Было бы побольше времени и места, я бы вас научил, как это делается.

На мой день рождения мы его сделали на целый стол. Просто вот такая тема! Все вот эти торты от кулинаров отдыхают.

Как для него коржи делаются – крошится печенье, добавляется сгуха. Все перемешивается, делается шар и отправляется в морозилку. Идет все, что есть. Все сладкое и сдобное», – сказал .

Дацик рассказал, как гонял 37 кг за две недели между боями: «Ночевал в парилке, пил воду с лимоном, жрал ананас»