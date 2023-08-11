Где смотреть бой Дацик – Томпсон Бойцовский клуб РЕН ТВ: во сколько начало прямой трансляции 18 августа

Теги Вячеслав Дацик Поп ММА Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

Вечером 26 мая на волейбольной арене «Динамо» в Москве пройдет бой в тяжелом весе между Вячеславом Дациком и Оли Томпсоном в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Бойцы подерутся по правилам бокса.

 

Вячеслав Дацик — российский боец ММА, боксер (тяжелый вес). В течение 24 лет он является профессиональным бойцом, а на сегодняшний день в его активе 6 побед и 9 проигрышей. Предыдущая схватка спортсмена состоялась 23 июня 2023 года, его противником был Галымжан Жасланов. Этот бой Вячеслав Дацик проиграл решением большинства судей.

Оли Томпсон — британский боец смешанного стиля, выступающий в тяжелом весе. С 2009 года спортсмен дерется в качестве профессионального бойца, за это время на его счету 21 победа и 16 проигрышей. В мае этого года Томпсон провел свой крайний бой против Алексея Олейника. В этом поединке Оли Томпсон одолел противника техническим нокаутом.

Где смотреть бой Дацик – Томпсон, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале РЕН ТВ
  • начало в 19:00 по мск

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