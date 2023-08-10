28 октября 2023 года пройдет бой между Тайсоном Фьюри и Френсисом Нганну в супертяжелом весе. Бой пройдет в Саудовской Аравии. Это будет 10-раундовый профессиональный боксерский бой без спортивных претензий на титул.

Франси́с Завье́ Нганну – камеруно-французский боец смешанных единоборств, выступал в американском промоушене UFC среди тяжеловесов. Франсис в прошлом чемпион UFC в тяжелом весе. И был на пятом месте в рейтинге промоушена среди бойцов вне зависимости от веса. В бокс попал лишь когда ему было 22 года. Позже пытался заработать на подработках и в итоге уехал в Париж, где уже смог попасть в профессиональный мир бокса.

Но перед этим как только она попал в Европу, он был осужден и находился в тюрьме под стражей за незаконное пересечение границы. Добравшись до Парижа с пустыми карманами, он долго не мог найти работу, а позже познакомился с Френсисом Кармонта и Фернаном Лопесом, которые открыли ему мир ММА. Так начался карьерный путь Нганну. Спустя пару лет спортсмен подписывает контракт с UFC и так нчинается путь в промоушене. Он дебютировал победой и его карьера шла гладко. Уже в 2018 году он дрался за титул чемпиона в тяжелом весе, но бой закончился поражением. Но в 2021 году он снова встретился в ринге с бойцом Стипе Миочич и завоевал титул чемпиона в тяжелой весовой категории. После чего даже защитил свой звание чемпиона.

Та́йсон Люк Фью́ри – боксер из Великобритании, профессионал, выступающий в тяжелом весе. На любительском ринге выступал и за Англию, и за Ирландию. Профессиональный путь начал в 2008 году. Уже в 2009 году стал Чемпионом Англии. Потом он стал чемпионом мира по версии WBC и трижды защитил свой титул. До этого момента боксер сделал заявление о завершении карьеры и хотел уйти из спорта с идеальной репутацией непобежденного боксера. 2 года он не выступал на профессиональной арене, но уже в 2017 году вернулся в мир бокса. за плечами этого боксера 34 боя, 0 поражений и 1 ничья.

Статистика бойцов

Фрэнсис Нганну

Возраст: 36 лет

Рост: 193 см

Размах рук: 211 см

Рекорд: 17 – 3

Тайсон Фьюри

Возраст: 34 года

Рост: 206 см

Размах рук: 216 см

Рекорд: 33 – 0 – 1

Шансы на победу бойцов

Тайсон Фьюри – лучший боксер в этой весовой категории, а бой пройдет именно по правилам бокса, поэтому у Нганну просто нет шансов. На ринге встретиться легенда бокса и новичок бокса, но с достижениями и титулами за плечами в мире UFC.

Ставки на статистику трендов

Полный бой – нет. Оба бойца ударники – нокаутеры, а бой по правилам бокса ожидается, поэтому нокауту быть .

Прогноз на бой Фрэнсис Нганну – Тайсон Фьюри

Бой будет по правилам бокса как говорят все инфо-каналы. Фьюри профессионал в этом и у него не возникнет проблем, для него это очередной бой. У Нганну нет такого опыта за плечами в мире бокса как у Тайсона, поэтому эти соперники на равны. Делаем ставку на Фьюри, это будет еще одна победа в его список с нулевым показателем поражений.