Ночью 20 августа 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 292. Бойцовский вечер будет проведен на арене «TD Garden» в Бостоне, штат Массачусетс, США. В главном событии Алджэмейну Стерлингу предстоит защитить свой пояс чемпиона UFC в легчайшем весе, его противником будет Шон О’Мэлли.

Алджэмейн Стерлинг — американский боец смешанного стиля (легчайший вес). С 2011 года выходит в октагон в качестве профессионального бойца, за это время Стерлинг провел 26 боев, из которых потерпел поражение в 3. С 2021 года спортсмен является действующим чемпионом UFC в легчайшем весе, а также занимает 6 строчку рейтинга вне зависимости от веса. В мае этого года он провел свой крайний поединок против Генри Сехудо. В этой схватке Алджэмейн Стерлинг одержал победу раздельным решением судей.

Шон О’Мэлли — американский боец ММА, выступающий в легчайшем весе. 8 лет назад он провел свой первый бой в качестве профессионала, на сегодняшний день в его активе 16 побед и всего 1 проигрыш. Сейчас О’Мэлли находится на 2 строчке официального рейтинга UFC в легчайшей весовой категории. Крайняя схватка спортсмена состоялась 22 октября 2022 года, его противником был Петр Ян. Этот бой Шон О’Мэлли выиграл раздельным решением судей.

В со-главном событии состоится схватка в минимальном весе между Вейли Жанг (23–3–0) и Амандой Лемос (13–2–1). Спортсменки сразятся за титул чемпиона по версии UFC.

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