В воскресенье 20 августа 2023 года на арене «TD Garden» в Бостоне, штат Массачусетс, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 292. В главном событии бойцовского вечера состоится схватка между Алджэмейном Стерлингом и Шоном О’Мэлли. Бойцы подерутся за титул чемпиона UFC в легчайшем весе. В со-главном событии за титул чемпиона в женском минимальном весе сразятся Вейли Жанг и Аманда Лемос.

Кард UFC 292:

Алджэмейн Стерлинг vs Шон О’Мэлли

Вейли Жанг vs Аманда Лемос

Нил Мэгни vs Иен Гэрри

Коди Гарбрандт vs Марио Баутиста

Марлон Вера vs Педро Муньоз

Крис Вайдман vs Брэд Таварес

Грегори Родригес vs Денис Тюлюлин

Остин Хаббард vs Курт Холобау

Андрэ Петроски vs Джеральд Мершарт

Андреа Ли vs Наталия Силва

Карине Силва vs Марина Мороз

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