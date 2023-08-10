Кард UFC 292 – кто дерется 20 августа, весь список бойцов ЮФС 292
В воскресенье 20 августа 2023 года на арене «TD Garden» в Бостоне, штат Массачусетс, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 292. В главном событии бойцовского вечера состоится схватка между Алджэмейном Стерлингом и Шоном О’Мэлли. Бойцы подерутся за титул чемпиона UFC в легчайшем весе. В со-главном событии за титул чемпиона в женском минимальном весе сразятся Вейли Жанг и Аманда Лемос.
Кард UFC 292:
- Алджэмейн Стерлинг vs Шон О’Мэлли
- Вейли Жанг vs Аманда Лемос
- Нил Мэгни vs Иен Гэрри
- Коди Гарбрандт vs Марио Баутиста
- Марлон Вера vs Педро Муньоз
- Крис Вайдман vs Брэд Таварес
- Грегори Родригес vs Денис Тюлюлин
- Остин Хаббард vs Курт Холобау
- Андрэ Петроски vs Джеральд Мершарт
- Андреа Ли vs Наталия Силва
- Карине Силва vs Марина Мороз
Где смотреть UFC 292, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир)
- на Матч ТВ (основной кард)
- Матч Боец!
- основной кард начнется в 05:00 по Мск
- прелимы начнутся в 03:00 по Мск
- ранние прелимы в 01:30 по Мск
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