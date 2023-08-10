Кард UFC 292 – кто дерется 20 августа, весь список бойцов ЮФС 292

Теги UFC Крис Вайдман Коди Гарбрандт Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг Педро Муньос Вэйли Чжан Марлон Вера UFC 292 Стерлинг - О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

В воскресенье 20 августа 2023 года на арене «TD Garden» в Бостоне, штат Массачусетс, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 292. В главном событии бойцовского вечера состоится схватка между Алджэмейном Стерлингом и Шоном О’Мэлли. Бойцы подерутся за титул чемпиона UFC в легчайшем весе. В со-главном событии за титул чемпиона в женском минимальном весе сразятся Вейли Жанг и Аманда Лемос.

 

Кард UFC 292:

  • Алджэмейн Стерлинг vs Шон О’Мэлли
  • Вейли Жанг vs Аманда Лемос
  • Нил Мэгни vs Иен Гэрри
  • Коди Гарбрандт vs Марио Баутиста
  • Марлон Вера vs Педро Муньоз
  • Крис Вайдман vs Брэд Таварес
  • Грегори Родригес vs Денис Тюлюлин
  • Остин Хаббард vs Курт Холобау
  • Андрэ Петроски vs Джеральд Мершарт
  • Андреа Ли vs Наталия Силва
  • Карине Силва vs Марина Мороз

Где смотреть UFC 292, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир)
  • на Матч ТВ (основной кард)
  • Матч Боец!
  • основной кард начнется в 05:00 по Мск
  • прелимы начнутся в 03:00 по Мск
  • ранние прелимы в 01:30 по Мск

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