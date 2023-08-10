Ночью 20 августа 2023 года на арене «TD Garden» в Бостоне, штат Массачусетс, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 292. В рамках бойцовского вечера состоится два титульных боя. Алджэмейн Стерлинг сразится против Шона О’Мэлли за титул чемпиона UFC в легчайшем весе. В со-главном событии за титул чемпиона в женском минимальном весе подерутся Вейли Жанг и Аманда Лемос.

Как смотреть UFC 292

трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир)

на Матч ТВ (основной кард)

Матч Боец!

основной кард начнется в 05:00 по Мск

прелимы начнутся в 03:00 по Мск

ранние прелимы в 01:30 по Мск

Кард UFC 292: