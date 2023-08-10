Ночью 20 августа 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 292. Бойцовский вечер будет проведен на арене «TD Garden» в Бостоне, штат Массачусетс, США. В главном событии состоится 5-раундовый бой между Алджэмейном Стерлингом и Шоном О’Мэлли. Спортсмены подерутся за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Алджэмейн Стерлинг — американский боец смешанных единоборств (легчайший вес). В 2011 году он начал свою карьеру профессионального бойца, за это время Стерлинг провел 26 боев, из которых выиграл в 23 поединках. В марте 2021 года, победив Петра Яна, спортсмен стал чемпионом UFC в легчайшем весе, а также на сегодняшний день он занимает 6 строчку рейтинга независимо от весовой категории. В мае этого года состоялся его крайний поединок против американца Генри Сехудо. В этой схватке Алджэмейн Стерлинг победил раздельным решением судей.

Шон О’Мэлли — американский боец ММА, выступающий в легчайшем весе. С 2015 года ое является профессиональным бойцом ММА, а на данный момент в его активе 16 побед и лишь 1 поражение. Сейчас О’Мэлли находится на 2 строчке официального рейтинга UFC в легчайшей весовой категории. Крайняя схватка спортсмена состоялась 22 октября 2022 года, его противником был россиянин Петр Ян. Этот бой Шон О’Мэлли выиграл раздельным решением судей.

Во сколько смотреть бой Стерлинг – О’Мэлли