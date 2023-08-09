Прогноз на бой Александр Волков — Тай Туиваса на UFC 293: коэффициенты и ставки на бой 10 сентября 2023
Российский боец смешанного стиля и тяжеловес Александр Волков встретиться в октагоне с австралийским бойцом Тайем Тиуваса. Этот бой пройдет в Австралии в городе Сидней на турнире UFC 293 10 сентября.
По антропометрии россиянин явно мощнее, вот только вопрос, поможет ли ему это?
Тай Туйваса
Тай Туйваса – 30- летний боец из Австралии, предпочитает смешанный стиль боя и представляет тяжелую весовую категорию (120 кг). В детстве боец занимался регби. В профессиональный спорт попал в 2012 году. Стал известным, как попал в организацию UFC. Также выступал в других видах спорта, таких как бокс или кикбоксинг, но высоких результатов не добился. НО тсал более успешным в смешанной стиле единоборств.
Уже в 2016 году попал в австралийский промоушн Australian Fighting Championship (AFC). Здесь он стал чемпионом в тяжелом весе, победив соотечественника Брендона Сололи. Так за его плечами оказалось 5 боев без единого поражения, что показалось интересным для UFC. Но быстро дебютировать у Тайя не получилось. Его первый бой в американском промоушене состоялся не сразу, бой откладывали из-за травмы Туйваса и операции на колено.
И вот в 2017 году он впервые вышел в октогон и встретился с Рашадом Коултером. И сразу победа нокаутом в первом же раунде. И этот бой признали “Выступлением вечера”. Последние два боя закончились поражениями, не сказать что карьера в UFC идет блестяще.
Александр Волков
Волков Александр – 34-летний боец из России. Боец смешанных единоборств. В прошлом чемпион Беллатор в тяжелой весовой категории. Также чемпион в М-1 Challenge. На данный момент боец занимает 8-ую строчку рейтинга ЮФС в тяжелом весе. Боец начал свою карьеру в смешанных боях. Спортсмен пробовал себя и в других видах боя, но решил что бои по правилам ММА больше похожи на реальную схватку. В 2012 году Александр подписал контракт с Bellator, добился там вершим, стал чемпионом, после чего в 2015 году контракт был остановлен.
Уже в 2016 году Волков подписал контракт с UFC. И дебютировал победой в промоушене против американца Тимоти Джонсона. Последнии бои спортсмена проходят не гладко и абсолютно, победы сменяются поражениями и наоборот.
Статистика бойцов
Тай Туйваса
- Возраст: 30 лет
- Рост: 188 см
- Размах рук: 190 см
- Рекорд: 15 – 5
Александр Волков
- Возраст: 34 года
- Рост: 201 см
- Размах рук: 203 см
- Рекорд: 36 – 10
Шансы на победу бойцов
10 сентября встречаются два сильных ударника, оба заканчивали большую часть своих боев нокаутами. Но у Волкова есть преимущество в его анатомических показателях.
Ставки на статистику трендов
Каждый из них будет стараться нокаутировать второго, но хоть они и ударники оба, то достаточно восприимчивы к удару и поэтому полного боя и всех раундов ждать не стоит.
Прогноз на бой Тай Туйваса – Александр Волков
Россиянин сейчас в своей лучшей форме, последнии бои заканчивались победами, он явно мотивирован. А вот австралиец идет по тропе поражений, ведь последние два боя именно так и завершились.
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