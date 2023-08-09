Российский боец смешанного стиля и тяжеловес Александр Волков встретиться в октагоне с австралийским бойцом Тайем Тиуваса. Этот бой пройдет в Австралии в городе Сидней на турнире UFC 293 10 сентября.

По антропометрии россиянин явно мощнее, вот только вопрос, поможет ли ему это?

Тай Туйваса

Тай Туйваса – 30- летний боец из Австралии, предпочитает смешанный стиль боя и представляет тяжелую весовую категорию (120 кг). В детстве боец занимался регби. В профессиональный спорт попал в 2012 году. Стал известным, как попал в организацию UFC. Также выступал в других видах спорта, таких как бокс или кикбоксинг, но высоких результатов не добился. НО тсал более успешным в смешанной стиле единоборств.

Уже в 2016 году попал в австралийский промоушн Australian Fighting Championship (AFC). Здесь он стал чемпионом в тяжелом весе, победив соотечественника Брендона Сололи. Так за его плечами оказалось 5 боев без единого поражения, что показалось интересным для UFC. Но быстро дебютировать у Тайя не получилось. Его первый бой в американском промоушене состоялся не сразу, бой откладывали из-за травмы Туйваса и операции на колено.

И вот в 2017 году он впервые вышел в октогон и встретился с Рашадом Коултером. И сразу победа нокаутом в первом же раунде. И этот бой признали “Выступлением вечера”. Последние два боя закончились поражениями, не сказать что карьера в UFC идет блестяще.

Александр Волков

Волков Александр – 34-летний боец из России. Боец смешанных единоборств. В прошлом чемпион Беллатор в тяжелой весовой категории. Также чемпион в М-1 Challenge. На данный момент боец занимает 8-ую строчку рейтинга ЮФС в тяжелом весе. Боец начал свою карьеру в смешанных боях. Спортсмен пробовал себя и в других видах боя, но решил что бои по правилам ММА больше похожи на реальную схватку. В 2012 году Александр подписал контракт с Bellator, добился там вершим, стал чемпионом, после чего в 2015 году контракт был остановлен.

Уже в 2016 году Волков подписал контракт с UFC. И дебютировал победой в промоушене против американца Тимоти Джонсона. Последнии бои спортсмена проходят не гладко и абсолютно, победы сменяются поражениями и наоборот.

Статистика бойцов

Тай Туйваса

Возраст: 30 лет

Рост: 188 см

Размах рук: 190 см

Рекорд: 15 – 5

Александр Волков

Возраст: 34 года

Рост: 201 см

Размах рук: 203 см

Рекорд: 36 – 10

Шансы на победу бойцов

10 сентября встречаются два сильных ударника, оба заканчивали большую часть своих боев нокаутами. Но у Волкова есть преимущество в его анатомических показателях.

Ставки на статистику трендов

Каждый из них будет стараться нокаутировать второго, но хоть они и ударники оба, то достаточно восприимчивы к удару и поэтому полного боя и всех раундов ждать не стоит.

Прогноз на бой Тай Туйваса – Александр Волков

Россиянин сейчас в своей лучшей форме, последнии бои заканчивались победами, он явно мотивирован. А вот австралиец идет по тропе поражений, ведь последние два боя именно так и завершились.