В ночь с 12 на 13 августа 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборств UFC on ESPN 51. Бойцовский вечер будет проведен на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США. В главном событии пройдет поединок в полусреднем весе между бразильцами Висенте Люке и Рафаэлем Дос Аньосом.

Висенте Люке — бразильский боец смешанных единоборств (полусредний вес). В течение 14 лет спортсмен выходит в октагон в качестве профессионала, за это время на его счету 21 победа, 9 проигрышей и 1 ничья. На сегодняшний день Люке занимает 10 строчку официального рейтинга UFC в полусреднем весе. Свою крайнюю схватку он провел 6 августа прошлого года, его противником был Джефф Нил. В этом поединке Висенте Люке потерпел поражение нокаутом.

Рафаэль Дос Аньос — бразильский боец смешанного стиля, выступающий в полусреднем весе. С 2004 года он дерется в качестве профессионального бойца ММА. На данный момент Дос Аньос провел 46 боев, из которых выиграл 32 боя. Ранее спортсмен являлся чемпионом UFC в легком весе, а сейчас находится на 9 строчке рейтинга среди легковесов. В декабре прошлого года он дрался против Брайана Барберены. Рафаэль Дос Аньос выиграл этот поединок болевым приемом.

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