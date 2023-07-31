Еще несколько дней назад любители бокса готовились в субботу, 12 августа, посмотреть бой британских тяжеловесов Энтони Джошуа против Диллиана Уайта. Но, увы, соперник Джошуа провалил допинг-тест, и все предматчевые расклады улетели в тартарары. Тем не менее скучать болельщикам все равно не придется. На коротком уведомлении заменить Уайта согласился финский боксер Роберт Хелениус. Поединок состоится в Лондоне 12 августа на О2 Арене, начало в 23:00 по московскому времени.

возраст – 33 года

рост – 198 см

размах рук – 208 см

прозвище – AJ (Эй Джей)

Энтони Джошуа очень одаренный спортсмен. В юности отлично играл в футбол и подавал большие надежды в легкой атлетике, где стометровку пробегал менее чем за 11 секунд. Но верх взял бокс и вряд ли Энтони хоть на секунду об этом пожалел. Причем в бокс он пришел, когда ему исполнилось 18 лет, но уже спустя некоторое время смог дойти до вершины любительской карьеры. В 2012 году у себя на родине он стал олимпийским чемпионом в тяжелом весе. Уже в следующем году он выходит на профессиональный ринг, где начинает побеждать одного за другим своих соперников. После завоевания некоторых второстепенных титулов он получает право на бой за звание чемпиона мира по версии IBF против американца Чарльза Мартина и отправляет соперника в нокаут во втором раунде.

Джошуа становится вторым после Джо Фрейзера боксером, который смог выиграть первый титул в профессионалах будучи действующим олимпийским чемпионом. Дальше еще больший триумф, в 2017 году он побеждает Владимира Кличко и отбирает у того титулы чемпиона по версиям WBA Super и IBO. В бою с австралийцем Джозефом Паркером добавляет к своим титулам пояс чемпиона по версии WBO. Затем была всем известная первая дилогия с Энди Руисом — поражение и победа в матче-реванше. Еще более известная вторая дилогия с украинцем Александром Усиком прошла для Эй Джея гораздо болезненнее, он оба раза проиграл. В апреле 2023 года сумел закрыть эти поражения победой над американцем Джермейном Франклином, и вот теперь Энтони попытается сделать еще один шаг к титульному поединку.

возраст – 39 лет

рост – 200 см

размах рук – 201 см

прозвище – The Nordic Nightmare («Северный Кошмар»)

Прежде всего Роберту нужно сказать «спасибо» за то, что согласился выйти на ринг 12 августа. Наверняка команда Джошуа уже это сделала. Не далее как 5 августа финн проводил свой последний на сегодняшний день поединок против соотечественника Мики Миелонена. Правда, все прошло достаточно быстро, уже в третьем раунде Хелениус отправил оппонента в нокаут. За бой в Лондоне наверняка предложена более солидная сумма, так что ветеран практически ничем не рискует. Свой боксерский путь он начал в 14 лет и тренировался у своего отца. Потом был ряд успехов в любительском боксе, в начале века стал трехкратным чемпионом Финляндии, а в 2006 году выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы. В финале Хелениус уступил россиянину Исламу Тимурзиеву.

В 2008 году финский боксер начинает профессиональную карьеру. К 2011 году у Роберта уже несколько интерконтинентальных титулов по нескольким версиям. Тут случился его звездный час, когда он у себя на родине в Хельсинки победил сильного британца Дерека Чисору. Но в бою финн получил травму и был лишен титулов ввиду длительного восстановления. Вернулся в конце 2012 года и вновь одержал ряд побед, пока в 2016 году не проиграл нокаутом французу Жоану Дюапа. Дальше у него пошла интересная статистика, на каждый три победы шло одно поражение. Проиграл он, в том числе, и Диллиану Уайту раздельным решением судей. В 2022 году Хелениус вышел на поединок против американца Деонтея Уайлдера и проиграл нокаутом уже в первом раунде. После Роберт, вроде, решил покончить с профессиональным боксом, но вот вернулся.

Прогноз и коэффициенты

В поединке Энтони Джошуа против Диллиана Уайта еще можно было искать интригу, хотя и тот по сути был подготовкой британца к бою с Деонтеем Уайлдером, который должен состоятся в конце года. В случае с Хелениусом все еще более очевидно. Команда Джошуа уже настроилась и не хочет терять время попусту. А тут хороший вариант, тем более финн год назад дрался с тем же Уайлдером. Да и для Хелениуса все хорошо. За поражение никто не осудит, а уж если получится победить, то это еще на какое-то время продлит жизнь Роберта на профессиональном ринге среди высоко котирующихся боксеров.

Энтони целенаправленно готовился к бою, пусть и против другого соперника, но активная фаза подготовки заняла несколько недель. Хелениус только-только закончил поединок против Мики Миелонена. То есть это будет выход на ринг с листа, без какой-либо подготовки к конкретному бойцу. В большей степени нас ожидает спарринг, приближенный к боевым условиям. Но Джошуа все равно нельзя расслабляться, бить финн умеет и бить хорошо. Правда, в основном по статичным целям, так что главное не предоставить ему такую возможность. Британец, скорее всего, не будет форсировать события, но ближе к середине поединка его превосходство должно вылится в досрочную победу.

Букмекеры не сомневаются в победе Энтони Джошуа и отдают ему огромное преимущество. Даже не будем анализировать разброс цифр, они примерно одинаковые у всех букмекеров. Приведем котировки Winline. На победу Джошуа коэффициент 1,04, в успех Хелениуса практически не верят, коэффициент — 10,00.