У тяжеловесов в боксе вторая половина года будет достаточно насыщенной. Нас ждет несколько боев с участием практически всех главных действующих лиц. Начнут эту серию британские боксеры Энтони Джошуа и Диллиан Уайт, которые уже встречались в 2015 году. Тот бой завершился победой Джошуа нокаутом в седьмом раунде. Матч-реванш состоится в Лондоне 12 августа на О2 Арене, начало поединка в 23:00 по московскому времени.

возраст – 33 года

рост – 198 см

размах рук – 208 см

прозвище – AJ (Эй Джей)

Энтони Джошуа очень одаренный спортсмен. В юности отлично играл в футбол и подавал большие надежды в легкой атлетике, где стометровку пробегал менее чем за 11 секунд. Но верх взял бокс и вряд ли Энтони хоть на секунду об этом пожалел. Причем в бокс он пришел, когда ему исполнилось 18 лет, но уже спустя некоторое время смог дойти до вершины любительской карьеры. В 2012 году у себя на родине он стал олимпийским чемпионом в тяжелом весе. Уже в следующем году он выходит на профессиональный ринг, где начинает побеждать одного за другим своих соперников. После завоевания некоторых второстепенных титулов он получает право на бой за звание чемпиона мира по версии IBF против американца Чарльза Мартина и отправляет соперника в нокаут во втором раунде.

Джошуа становится вторым после Джо Фрейзера боксером, который смог выиграть первый титул в профессионалах будучи действующим олимпийским чемпионом. Дальше еще больший триумф, в 2017 году он побеждает Владимира Кличко и отбирает у того титулы чемпиона по версиям WBA Super и IBO. В бою с австралийцем Джозефом Паркером добавляет к своим титулам пояс чемпиона по версии WBO. Затем была всем известная первая дилогия с Энди Руисом — поражение и победа в матче-реванше. Еще более известная вторая дилогия с украинцем Александром Усиком прошла для Эй Джея гораздо болезненнее, он оба раза проиграл. В апреле 2023 года сумел закрыть эти поражения победой над американцем Джермейном Франклином, и вот теперь Энтони попытается сделать еще один шаг к титульному поединку.

возраст – 35 лет

рост – 193 см

размах рук – 198 см

прозвище – The Villain (Злодей)

Диллиан Уайт в отличие от Джошуа боксом стал заниматься с детства, правда, со временем переключился на кикбоксинг и достиг там немалых успехов. Пять лет подряд он занимал первое место среди кикбоксеров Великобритании и даже провел один поединок по правилам ММА. Однако решил в дальнейшем сосредоточится на боксе, причем пришлось немного переучиваться. Но оно того стоило. В любителях Диллиан провел семь боев и все семь выиграл, причем в шести нокаутом. Был среди его соперников тогда и Энтони Джошуа, причем для Уайта тот бой был дебютным на ринге, и он победил по очкам. В 2011 году Диллиан дебютировал на профессиональном ринге, за четыре года провел пятнадцать поединков, в двенадцати победил досрочно.

В бою против американца Брайана Минто завоевывает вакантный титул чемпиона по версии WBC Silver International и уже в следующем поединке встречается с Джошуа. Итог известен. Но Уайт не сдается и проводит еще одну серию из одиннадцати победных поединков. Затем в 2020 и 2021 году была его дилогия с россиянином Александром Поветкиным. В первом бою Диллиан уступил, но затем взял реванш. Третье поражение в профессиональной карьере Уайт потерпел от непобедимого Тайсона Фьюри в апреле 2022 года. В том же году он вышел на ринг против Джермейна Франклина и выиграл раздельным решением судей.

Прогноз и коэффициенты

Если учитывать первый бой этих соперников, который проходил на любительском уровне, то тогда у обоих было желание зарекомендовать себя на ринге. Но не стоит забывать, что у Энтони Джошуа на тот момент практически не было опыта в отличие от соперника. Второй поединок был более весомым и престижным. На кону стояли второстепенные титулы. Сейчас статус боя, на первый взгляд, чуть ниже, никаких титулов на кону нет. Но победа для каждого из них будет важна в психологическом плане и даст возможность приблизится к титульнику. Энтони Джошуа был очень расстроен поражениями от Александра Усика и даже думал о завершении карьеры. На этот раз британец решил не форсировать события и готовится через серьезные поединки. Независимо от исхода боя с Уайтом в конце года Эй Джей выйдет на ринг против Деонтея Уайлдера и две победы подряд будут весомым аргументом.

У Диллиана Уайта цели менее амбициозные. После сокрушительного поражения от Тайсона Фьюри претендовать на что-то в ближайшее время сложно. Но почему бы, во-первых, не заработать, во-вторых, в случае победы вновь громко не напомнить о себе. Проблемы Джошуа находятся не только на ринге, но и в области психологии. Весь вопрос в том, сможет ли он перезагрузить свою карьеру с новым тренером. Причем Энтони понимает, что побеждать ему надо досрочно. Экс-чемпион никого не убедит, если будет возиться с соперником все 12 раундов. Оба последних поражения Диллиан потерпел досрочно нокаутами. Вероятно, в предстоящем поединке его ждет третий. Джошуа не будет идти в размен, не будет форсировать события. У него отличный джеб, он имеет преимущество в антропометрии и атлетизме. Во второй половине поединка все это превосходство должно сказаться.

Энтони Джошуа очевидный фаворит у букмекеров. На его победу коэффициент варьируется от 1,12 (Winline) до 1,19 (Fonbet). Успех Диллиана Уайта оценивается аналитиками букмекерских контор коэффициентами в диапазоне от 4,60 (LEON) до 6,06 (Winline).