Вечером 12 августа 2023 года на стадионе «O2 Arena» в Лондоне, Великобритания будет проведен боксерский поединок в тяжелом весе между Энтони Джошуа и Диллианом Уайтом.

Энтони Джошуа — британский боксер (тяжелый вес). На протяжении 9 лет он выходит на ринг в качестве профессионала, за это время на его счету 25 побед и 3 поражения. Ранее спортсмен являлся чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO. В апреле этого года он провел свой крайний поединок, его противником был Джермейн Франклин. В этой схватке Энтони Джошуа выиграл единогласным решением судей.

Диллиан Уайт — британский боксер, выступающий в тяжелом весе. В 2011 году спортсмен провел свой первый бой в качестве профессионального боксера. На сегодняшний день в его активе 29 побед и 3 проигрыша. Ранее он являлся временным чемпионом по версии WBC. Свой крайний бой провел 26 ноября 2022 года в схватке с Джермейном Франклином. В этом сражении Джиллиан Уайт победил решением большинства судей.

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