Кард АСА 161 Гасанов – Абдурахманов – кто дерется 11 августа, весь список бойцов

Теги MMA ACA Бокс/MMA/UFC

В пятницу 11 августа 2023 года будет проведен турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 161. В титульном бою состоится схватка в среднем весе между Магомедрасулом Гасановым и Саламу Абдурахмановым. Бойцовский вечер будет проведен во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, в Москве.

 

Кард АСА 161:

  • Магомедрасул Гасанов vs Саламу Абдурахманов
  • Мухумат Вахаев vs Григорий Пономарёв
  • Азам Гафоров vs Вартан Асатрян
  • Фаридун Одилов vs Вагнер Прадо
  • Магомед Бибулатов vs Важа Циптаури
  • Абдул-Рахман Джанаев vs Крис Ханикатт
  • Имран Букуев vs Руслан Абильтаров
  • Джосиел Силва vs Рустам Керимов
  • Давлатманд Чупонов vs Глеб Хабибуллин
  • Юнус Евлоев vs Руан Перейра
  • Черси Дудаев vs Линкольн Энрике
  • Анис Екубов vs Рустамбек Асылбек
  • Джамбулат Селимханов vs Джаддал Алибеков
  • Тойчубек Данияр Уулу vs Мхитар Барсегян
  • Сулим Баталов vs Абдул-Хамид Давлятов
  • Солех Хасанов vs Азамат Джигкаев

Где смотреть АСА 161, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
  • на официальном сайте промоушена
  • начало турнира в 16:00 по мск

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