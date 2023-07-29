Кард АСА 161 Гасанов – Абдурахманов – кто дерется 11 августа, весь список бойцов
В пятницу 11 августа 2023 года будет проведен турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 161. В титульном бою состоится схватка в среднем весе между Магомедрасулом Гасановым и Саламу Абдурахмановым. Бойцовский вечер будет проведен во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, в Москве.
Кард АСА 161:
- Магомедрасул Гасанов vs Саламу Абдурахманов
- Мухумат Вахаев vs Григорий Пономарёв
- Азам Гафоров vs Вартан Асатрян
- Фаридун Одилов vs Вагнер Прадо
- Магомед Бибулатов vs Важа Циптаури
- Абдул-Рахман Джанаев vs Крис Ханикатт
- Имран Букуев vs Руслан Абильтаров
- Джосиел Силва vs Рустам Керимов
- Давлатманд Чупонов vs Глеб Хабибуллин
- Юнус Евлоев vs Руан Перейра
- Черси Дудаев vs Линкольн Энрике
- Анис Екубов vs Рустамбек Асылбек
- Джамбулат Селимханов vs Джаддал Алибеков
- Тойчубек Данияр Уулу vs Мхитар Барсегян
- Сулим Баталов vs Абдул-Хамид Давлятов
- Солех Хасанов vs Азамат Джигкаев
Где смотреть АСА 161, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
- на официальном сайте промоушена
- начало турнира в 16:00 по мск
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