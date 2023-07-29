В пятницу 11 августа 2023 года будет проведен турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 161. В титульном бою состоится схватка в среднем весе между Магомедрасулом Гасановым и Саламу Абдурахмановым. Бойцовский вечер будет проведен во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, в Москве.

Кард АСА 161:

Магомедрасул Гасанов vs Саламу Абдурахманов

Мухумат Вахаев vs Григорий Пономарёв

Азам Гафоров vs Вартан Асатрян

Фаридун Одилов vs Вагнер Прадо

Магомед Бибулатов vs Важа Циптаури

Абдул-Рахман Джанаев vs Крис Ханикатт

Имран Букуев vs Руслан Абильтаров

Джосиел Силва vs Рустам Керимов

Давлатманд Чупонов vs Глеб Хабибуллин

Юнус Евлоев vs Руан Перейра

Черси Дудаев vs Линкольн Энрике

Анис Екубов vs Рустамбек Асылбек

Джамбулат Селимханов vs Джаддал Алибеков

Тойчубек Данияр Уулу vs Мхитар Барсегян

Сулим Баталов vs Абдул-Хамид Давлятов

Солех Хасанов vs Азамат Джигкаев

Где смотреть АСА 161, во сколько начало прямой трансляции