В пятницу 11 августа 2023 года будет проведен турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 161. Бойцовский вечер возглавит бой между Магомедрасулом Гасановым и Саламу Абдурахмановым. Бойцам предстоит сразиться за титул чемпиона АСА в среднем весе. Событие будет проведено во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, в Москве.

Магомедрасул Гасанов — российский боец без правил (средний вес). С 2014 года спортсмен дерется в качестве профессионального бойца ММА, за это время он провел 20 боев, из которых выиграл 18. На данный момент Гасанов является чемпионом АСА в среднем весе. В августе прошлого года спортсмен провел свой крайний бой, его противником был Артем Фролов. Этот поединок Магомедрасул Гасанов выиграл единогласным решением судей.

Саламу Абдурахманов — российский ММА боец, выступающий в среднем весе. В течение 8 лет он выходит в октагон в качестве профессионального бойца, а на сегодняшний день в его активе 14 побед и всего 1 поражение. Сейчас спортсмен находится на 1 строчке официального рейтинга АСА в средней весовой категории. Его крайняя схватка состоялась 4 октября 2022 года против Рене Пессоа. В этом бою Саламу Абдурахманов победил единогласным решением судей.

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