В воскресенье 6 августа состоится поединок по правилам бокса в первом тяжелом весе между Джейком Полом и Нейтом Диазом. Событие будет проведено на арене «American Airlines Center» в Далласе, США.

Джейк Пол — американский боксер (первый тяжелый вес). На протяжении 3 лет выходит на ринг в качестве профессионального боксера, за это время в его активе 6 побед и 1 поражение. Крайняя схватка спортсмена состоялась 26 февраля этого года, его противником был Томми Фьюри. Этот бой Джейк Пол проиграл раздельным решением судей.

Нейт Диаз — американский боец смешанных единоборств, боксер (первый тяжелый вес). С 2004 года он является профессиональным бойцом, его рекорд ММА 21–13–0. Ранее спортсмен дрался в UFC, а сейчас дебютирует в качестве боксера. Свой предыдущий бой он провел 10 сентября прошлого года против Тони Фергюсона. В этой схватке Нейт Диаз выиграл болевым приемом.

Где смотреть бой Пол – Диаз