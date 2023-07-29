Где смотреть бой Джейк Пол — Нейт Диаз, бокс: во сколько прямая трансляция 6 августа

Теги Нейт Диаз бокс Джейк Пол Джейк Пол - Нейт Диаз Бокс/MMA/UFC

В воскресенье 6 августа состоится поединок по правилам бокса в первом тяжелом весе между Джейком Полом и Нейтом Диазом. Событие будет проведено на арене «American Airlines Center» в Далласе, США.

 

Джейк Пол — американский боксер (первый тяжелый вес). На протяжении 3 лет выходит на ринг в качестве профессионального боксера, за это время в его активе 6 побед и 1 поражение. Крайняя схватка спортсмена состоялась 26 февраля этого года, его противником был Томми Фьюри. Этот бой Джейк Пол проиграл раздельным решением судей.

Нейт Диаз — американский боец смешанных единоборств, боксер (первый тяжелый вес). С 2004 года он является профессиональным бойцом, его рекорд ММА 21–13–0. Ранее спортсмен дрался в UFC, а сейчас дебютирует в качестве боксера. Свой предыдущий бой он провел 10 сентября прошлого года против Тони Фергюсона. В этой схватке Нейт Диаз выиграл болевым приемом.

Где смотреть бой Пол – Диаз

  • трансляция будет доступна на Showtime
  • на DAZN
  • начало в 03:00 по мск
  • в России официально бой не покажут, но покажут не официально, например тут – https://elixx.xyz

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