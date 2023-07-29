Во сколько бой Джейк Пол — Нейт Диаз по боксу: время начала прямой трансляции 6 августа

Теги Нейт Диаз бокс DAZN Джейк Пол Джейк Пол - Нейт Диаз Бокс/MMA/UFC

В воскресенье 6 августа состоится поединок в первом тяжелом весе между Джейком Полом и Нейтом Диазом. Для Диаза это будет дебютный бой в качестве боксера. Событие будет проведено на арене «American Airlines Center» в Далласе, США.

 

Джейк Пол — американский боксер (первый тяжелый вес). В течение 3 лет выходит на ринг в качестве профессионального боксера, за это время на его счету 6 побед и всего 1 поражение. В феврале этого года спортсмен дрался с Томми Фьюри. Этот бой Джейк Пол проиграл раздельным решением судей.

Нейт Диаз — американский боец смешанного стиля, боксер (первый тяжелый вес). С 2004 года он является профессиональным бойцом, на сегодняшний день в его активе 21 победа и 13 проигрышей. Ранее спортсмен на протяжении 15 лет дрался в UFC. Свой предыдущий бой он провел 10 сентября прошлого года против Тони Фергюсона. В этой схватке Нейт Диаз выиграл болевым приемом.

Во сколько смотреть бой Пол – Диаз

  • трансляция будет доступна на Showtime
  • на DAZN
  • начало в 03:00 по мск
  • в России официально транслировать бой никто не будет. Зато не официально будут, например тут – https://elixx.xyz

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