В воскресенье 6 августа состоится поединок в первом тяжелом весе между Джейком Полом и Нейтом Диазом. Для Диаза это будет дебютный бой в качестве боксера. Событие будет проведено на арене «American Airlines Center» в Далласе, США.

Джейк Пол — американский боксер (первый тяжелый вес). В течение 3 лет выходит на ринг в качестве профессионального боксера, за это время на его счету 6 побед и всего 1 поражение. В феврале этого года спортсмен дрался с Томми Фьюри. Этот бой Джейк Пол проиграл раздельным решением судей.

Нейт Диаз — американский боец смешанного стиля, боксер (первый тяжелый вес). С 2004 года он является профессиональным бойцом, на сегодняшний день в его активе 21 победа и 13 проигрышей. Ранее спортсмен на протяжении 15 лет дрался в UFC. Свой предыдущий бой он провел 10 сентября прошлого года против Тони Фергюсона. В этой схватке Нейт Диаз выиграл болевым приемом.

Во сколько смотреть бой Пол – Диаз