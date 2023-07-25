Кард UFC on ESPN 50 Сэндхаген — Фонт, кто дерется 6 августа, весь список бойцов
Ночью 6 августа пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 50, он будет проведен на арене «Bridgestone Arena» в Нэшвилле, США. В главном событии в октагоне подерутся Кори Сэндхаген и Роб Фонт.
Кард UFC on ESPN 50:
- Кори Сэндхаген vs Роб Фонт
- Джессика Андрадэ vs Татьяна Суарез
- Дастин Джейкоби vs Кеннеди Нзечакву
- Диего Лопес vs Гэвин Такер
- Таннер Босер vs Алекса Камур
- Игнасио Бахамондес vs Людовит Клайн
- Билли Куарантилло vs Дэймон Джексон
- Кайлер Филлипс vs Раони Барселос
- Джеремая Уэллс vs Карлстон Харрис
- Шон Вудсон vs Джессе Батлер
- Коди Дарден vs Джейк Хадли
- Оде Осборн vs Ассу Алмабаев
Где смотреть UFC on ESPN 50, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- прелимы начнутся в 01:00 по мск
- начало основного карда в 04:00 по мск
Комментарии