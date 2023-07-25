Кард UFC on ESPN 50 Сэндхаген — Фонт, кто дерется 6 августа, весь список бойцов

Теги UFC UFC Fight Night UFC on ESPN Кори Сэндхаген Роб Фонт Бокс/MMA/UFC

Ночью 6 августа пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 50, он будет проведен на арене «Bridgestone Arena» в Нэшвилле, США. В главном событии в октагоне подерутся Кори Сэндхаген и Роб Фонт.

 

Кард UFC on ESPN 50:

  • Кори Сэндхаген vs Роб Фонт
  • Джессика Андрадэ vs Татьяна Суарез
  • Дастин Джейкоби vs Кеннеди Нзечакву
  • Диего Лопес vs Гэвин Такер
  • Таннер Босер vs Алекса Камур
  • Игнасио Бахамондес vs Людовит Клайн
  • Билли Куарантилло vs Дэймон Джексон
  • Кайлер Филлипс vs Раони Барселос
  • Джеремая Уэллс vs Карлстон Харрис
  • Шон Вудсон vs Джессе Батлер
  • Коди Дарден vs Джейк Хадли
  • Оде Осборн vs Ассу Алмабаев

Где смотреть UFC on ESPN 50, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • прелимы начнутся в 01:00 по мск
  • начало основного карда в 04:00 по мск

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий