Ночью 6 августа пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 50, он будет проведен на арене «Bridgestone Arena» в Нэшвилле, США. В главном событии в октагоне подерутся Кори Сэндхаген и Роб Фонт.

Кард UFC on ESPN 50:

Кори Сэндхаген vs Роб Фонт

Джессика Андрадэ vs Татьяна Суарез

Дастин Джейкоби vs Кеннеди Нзечакву

Диего Лопес vs Гэвин Такер

Таннер Босер vs Алекса Камур

Игнасио Бахамондес vs Людовит Клайн

Билли Куарантилло vs Дэймон Джексон

Кайлер Филлипс vs Раони Барселос

Джеремая Уэллс vs Карлстон Харрис

Шон Вудсон vs Джессе Батлер

Коди Дарден vs Джейк Хадли

Оде Осборн vs Ассу Алмабаев

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