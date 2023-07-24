В городе Тюмень 28 июля начнется турнир по смешанным единоборствам RCC 16.

Бой между Алексеем Кунченко и Шамилем Мусаевым по правилам MMA будет самым ожидаемым событием турнира.

Пары турнира по кикбоксингу и MMA

Пары по кикбоксингу:

Сайк Эдуард — Ахмет Килич, до 68 кг

Марков Евгений — Белов Николай, до 66,5 кг

Веселкин Сергей — Абдулкадиров Гаджи, 93+ кг

Симонов Константин — Игнатьев Евгений, 65,8 кг

Смирнов Арсений — Младен Куюнджич, до 95 кг

Бизяев Валерий — Шостак Никита, до 91,5 кг

Пары по MMA: