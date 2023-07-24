Список участников RCC 16 — полный кард турнира 28 июля

Теги MMA бокс Алексей Кунченко RCC Бокс/MMA/UFC

В городе Тюмень 28 июля начнется турнир по смешанным единоборствам RCC 16.

Бой между Алексеем Кунченко и Шамилем Мусаевым по правилам MMA будет самым ожидаемым событием турнира.

 

Пары турнира по кикбоксингу и MMA

Пары по кикбоксингу:

  • Сайк Эдуард — Ахмет Килич, до 68 кг
  • Марков Евгений — Белов Николай, до 66,5 кг
  • Веселкин Сергей — Абдулкадиров Гаджи, 93+ кг
  • Симонов Константин — Игнатьев Евгений, 65,8 кг
  • Смирнов Арсений — Младен Куюнджич, до 95 кг
  • Бизяев Валерий — Шостак Никита, до 91,5 кг

Пары по MMA:

  • Ибрагимов Имам — Минязев Чингиз, до 77,1 кг
  • Дадаев Мансур — Михайлиди Дмитрий, до 70,3 кг
  • Джаниев Хаял — Данилов Александр, дл 70,3 кг
  • Галиев Вальмир — Ахмадов Сафармамад, до 61,2 кг
  • Нагибин Тимур — Артур Зайнуков, до 70,3 кг
  • Медеведев Борис — Глейсон Тибау, до 77,1 кг
  • Кунченко Алексей — Шамиль Мусаев, до 77, й кг

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