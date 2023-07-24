Список участников RCC 16 — полный кард турнира 28 июля
В городе Тюмень 28 июля начнется турнир по смешанным единоборствам RCC 16.
Бой между Алексеем Кунченко и Шамилем Мусаевым по правилам MMA будет самым ожидаемым событием турнира.
Пары турнира по кикбоксингу и MMA
Пары по кикбоксингу:
- Сайк Эдуард — Ахмет Килич, до 68 кг
- Марков Евгений — Белов Николай, до 66,5 кг
- Веселкин Сергей — Абдулкадиров Гаджи, 93+ кг
- Симонов Константин — Игнатьев Евгений, 65,8 кг
- Смирнов Арсений — Младен Куюнджич, до 95 кг
- Бизяев Валерий — Шостак Никита, до 91,5 кг
Пары по MMA:
- Ибрагимов Имам — Минязев Чингиз, до 77,1 кг
- Дадаев Мансур — Михайлиди Дмитрий, до 70,3 кг
- Джаниев Хаял — Данилов Александр, дл 70,3 кг
- Галиев Вальмир — Ахмадов Сафармамад, до 61,2 кг
- Нагибин Тимур — Артур Зайнуков, до 70,3 кг
- Медеведев Борис — Глейсон Тибау, до 77,1 кг
- Кунченко Алексей — Шамиль Мусаев, до 77, й кг
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