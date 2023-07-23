В ночь с 29 на 30 июля в Лас-Вегасе (США) пройдет крупный боксерский вечер. с участием множества топовых спортсменов. В главном бое вечера встретятся Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс. Непобежденные боксеры сойдутся за титул абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе. Кроуфорд владеет поясом WBO, а Спенс собрал коллекцию из поясов IBF, WBC и WBA.

Где смотреть бой Теренс Кроуфорд — Эррол Спенс

Бой покажут на Showtime.

В России официально бой не покажут

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Полный кард турнира Кроуфорд — Спенс