Где смотреть бой Кроуфорд — Спенс: когда, во сколько прямая трансляция 30 июля по Мск

Теги Теренс Кроуфорд бокс Эррол Спенс Бокс/MMA/UFC

В ночь с 29 на 30 июля в Лас-Вегасе (США) пройдет крупный боксерский вечер. с участием множества топовых спортсменов. В главном бое вечера встретятся Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс. Непобежденные боксеры сойдутся за титул абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе. Кроуфорд владеет поясом WBO, а Спенс собрал коллекцию из поясов IBF, WBC и WBA.

 

Где смотреть бой Теренс Кроуфорд — Эррол Спенс

  • Бой покажут на Showtime.
  • В России официально бой не покажут
  • есть альтернативные способы просмотра поединка, один из них сайт elixx.xyz

Полный кард турнира Кроуфорд — Спенс

  • Теренс Кроуфорд — Эррол Спенс;
  • Исаак Крус Гонсалес — Джованни Кабрера;
  • Нонито Донэйр — Алехандро Сантьяго;
  • Серхио Гарсия — Силега Теллез Йоенис.

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