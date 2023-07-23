Где смотреть бой Кроуфорд — Спенс: когда, во сколько прямая трансляция 30 июля по Мск
В ночь с 29 на 30 июля в Лас-Вегасе (США) пройдет крупный боксерский вечер. с участием множества топовых спортсменов. В главном бое вечера встретятся Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс. Непобежденные боксеры сойдутся за титул абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе. Кроуфорд владеет поясом WBO, а Спенс собрал коллекцию из поясов IBF, WBC и WBA.
Где смотреть бой Теренс Кроуфорд — Эррол Спенс
- Бой покажут на Showtime.
- В России официально бой не покажут
- есть альтернативные способы просмотра поединка, один из них сайт elixx.xyz
Полный кард турнира Кроуфорд — Спенс
- Теренс Кроуфорд — Эррол Спенс;
- Исаак Крус Гонсалес — Джованни Кабрера;
- Нонито Донэйр — Алехандро Сантьяго;
- Серхио Гарсия — Силега Теллез Йоенис.
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