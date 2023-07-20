5 августа в Далласе (США) состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок между известным американским блогером-боксером Джейком Полом и звезды MMA Нейтом Диасом.

Коэффициенты на бой Диаз — Пол

Пол — 1.26

Диас — 3.50

26-летний Пол в феврале этого года провел поединок против британца Томми Фьюри. В этом бою Джейк потерпел поражение раздельным решением судей. На его счету шесть побед (четыре нокаутом) и одно поражение.

38-летний Диаз выходил в октагон против Тони Фергюсона на турнире UFC 279, прошедшего в сентябре 2022 года. Их противостояние завершилось в пользу Нейта сабмишном в четвертом раунде. В его активе 24 победы и 13 поражений.

Прогноз на бой Диаз — Пол

Поединок Диаса и Пола не так ужасно смотрится на бумаге, как тот же бой блогера против Аскрена или тени Вудли, Паука… С тех пор Джейк значительно набрал, чего не скажешь про Нейта. Но Диас-младший как раз из тех бойцов, которые стабильно показывают шоу. Ему плевать на результат боя, но ему не безразлична «драка». Это не может не радовать — экшн мы увидим точно. А вот что по поводу результата — может произойти, разумеется, все что угодно. Поэтому проще будет рассмотреть наиболее вероятные исходы. Идеальная ставка на данный бой — что он пройдет всю дистанцию. Простой пример: Нейта не вырубил даже Конор, а сам Диас не вырубает вообще никого (редко).

Один из ключевых вопросов — какой у Нейта настрой? Если ему и раньше было плевать на результат, то и сейчас он может просто выйти, помахать руками и забрать чек. Скорее всего, этим и руководствовались аналитики букмекеров, когда делали Джейка фаворитом. И с ними трудно поспорить.

Джейк сделает все для победы, ему это нужно как никогда: закроет поражение Фьюри-младшему и возьмет реванш. А там уже новая партия ветеранов подъедет.

Прогноз на бой Пол — Диаз: поединок пройдет всю дистанцию, победа Джейка.