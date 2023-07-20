Ночью 30 июля 2023 года состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 291. В главном поединке пройдет реванш Дастина Порье и Джастина Гейджи. Бойцы сразятся за титул чемпиона UFC BMF. Событие будет проведено на арене «Vivint Arena» в Солт-Лейк-Сити, США.

Дастин Порье — американский боец ММА (легкий вес). С 2009 года Порье дерется в качестве профессионала, за это время на его счету 29 побед и 7 поражений, а бой против Эдди Альвареса не был засчитан. Ранее спортсмен был временным чемпионом UFC, а сейчас находится на 2 строчке рейтинга UFC среди легковесов и 13 строчке независимо от веса. Свой предыдущий бой он провел 12 ноября прошлого года, его противником был Майкл Чендлер. Этот поединок Дастин Порье выиграл болевым приемом.

Джастин Гейджи — американский боец смешанного стиля, выступающий в легком весе. В течение 11 лет спортсмен является профессиональным бойцом ММА, а на данный момент в его активе 24 победы и 4 проигрыша. Гейджи являлся временным чемпионом UFC в легкой весовой категории, а сейчас занимает 3 строчку официального рейтинга. В марте этого года он провел свой крайний бой в схватке с Рафаэлем Физиевым. В этом бою Джастин Гейджи одержал победу решением большинства судей.

Где смотреть бой Порье – Гейджи 2 реванш