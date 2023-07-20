Во сколько бой Порье — Гейджи 2 на UFC 291: время начала боя, когда начнется, прямая трансляция 30 июля
Ночью 30 июля 2023 года состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 291. В главном поединке сразятся легковесы Дастин Порье и Джастин Гейджи. Бойцы подерутся за титул чемпиона UFC BMF. Событие будет проведено на арене «Vivint Arena» в Солт-Лейк-Сити, США.
Дастин Порье — американский боец ММА (легкий вес). С 2009 года Порье дерется в качестве профессионала, за это время на его счету 29 побед и 7 поражений, а бой против Эдди Альвареса не был засчитан. Ранее спортсмен был временным чемпионом UFC, а сейчас находится на 2 строчке рейтинга UFC среди легковесов и 13 строчке независимо от веса. 12 ноября прошлого года Порье провел свой крайний бой, он дрался против Майкла Чендлера. В этом поединке Дастин Порье одержал победу болевым приемом.
Джастин Гейджи — американский боец смешанного стиля, выступающий в легком весе. В течение 11 лет он является профессиональным бойцом ММА, а на данный момент в его активе 24 победы и 4 проигрыша. Гейджи являлся временным чемпионом UFC в легкой весовой категории, а сейчас занимает 3 строчку официального рейтинга. В марте этого года была крайняя схватка спортсмена, его противником был Рафаэль Физиев. Этот поединок Джастин Гейджи выиграл решением большинства судей.
Где смотреть бой Порье – Гейджи 2
- ранние прелимы начнутся в 01:00 по мск
- прелимы в 03:00 по мск
- начало основного карда в 05:00 по мск
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
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