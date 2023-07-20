Поклонников бокса и спорта в целом ожидает грандиозное событие. В Лас-Вегасе 29 июля на T-Mobile Arena состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе. На ринге сойдутся непобежденные американские боксеры Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс. Поединок будет транслировать канал Showtime. Мо московскому времени бой начнется 30 июля в 06:00 часов.

возраст – 35 лет

рост – 173 см

размах рук – 188 см

прозвище – Bud (Кореш)

Теренс Кроуфорд всеми признанный и непобедимый боксер. В любителях, он не снискал особой славы, выигрывал различные соревнования у себя на родине, но не смог отобраться на Олимпиаду. Зато когда он в 2008 году дебютировал в профессионалах, стал доминировать практически во всех своих поединках. Начал он с легкого веса. За шесть лет провел 22 поединка, во всех одержал победу и добился права выйти на титульный бой против британца Рики Бернса за звание чемпиона мира по версии WBO в легкой весовой категории. Теренс победил единогласным решением судей и несколько раз защитил пояс. Затем стал чемпионом по той же версии в первом полусреднем весе, три раза подряд отправив в нокдаун пуэрто-риканца Томаса Дюлорме. Здесь он добился еще большего триумфа, когда в 2017 году завоевал звание абсолютного чемпиона в бою против Джулиуса Индонго из Намибии — нокаут в третьем раунде. Уже на следующий год Кроуфорд переходит в полусреднюю весовую категорию и выигрывает титул чемпиона мира по версии WBO. На сегодняшний день Теренс провел шесть успешных защит, в том числе в последнем на сегодняшний день бою против россиянина Давида Аванесяна, отправив его в нокаут в шестом раунде.

возраст – 33 года

рост – 177 см

размах рук – 183 см

прозвище – The Truth (Истинный)

В отличие от своего соперника Эррол Спенс всю карьеру выступал в одной и той же весовой категории. В любителях он превзошел Кроуфорда по титулам, хотя также на его счету нет олимпийского успеха. Зато он несколько раз становился чемпионом страны. В профессионалы он перешел позже Кроуфорда, только в 2012 году. Одержав двадцать побед подряд, Спенс спустя четыре года добился права на первый титульный бой за звание чемпиона мира по версии IBF, в котором в шестом раунде отправил в нокаут итальянца Леонарда Бунду. Затем Эррол продолжил методично уничтожать своих соперников, провел несколько защит в в 2019 году стал обладателем чемпионского пояса по версии WBC. Наконец, в апреле 2022 года в бою против кубинца Йордениса Угаса Спенс берет третий пояс, на этот раз по версии WBA. Итог поединка — технический нокаут в десятом раунде. Таким образом на сегодняшний день рекорд американца составляет 28 боев, одни победы, причем в 22 поединках нокаутом.

Прогноз и коэффициенты

Нас ожидает один из самых интересных боев в профессиональном боксе за последние несколько лет. О встрече боксеров на ринге говорили не раз. Еще пять лет назад все были как никогда близки к противостоянию, но все время что-то мешало. То промоутеры не могли найти общего языка, то боксерские организации предлагали бои с другими соперниками, то возникали еще какие-то причины. Затем Эррол Спенс попал в аварию, и ему было не до бокса. Лишь вернувшись на ринг, в бою против Йордениса Угаса он доказал, что по-прежнему остается одним из сильнейших в полусреднем весе. Вторым таким боксером является Теренс Кроуфорд, и кто-то из них в воскресенье должен впервые проиграть. Если исходить исключительно из цифр, то предпочтение можно отдать Кроуфорду. Он на профессиональном ринге провел уже 39 боев и 18 раз успешно защищал свои титулы У Спенсера меньше поединков и только семь защит.

Теренс любит и предпочитает вести свои бои в более атакующей манере, но против Эррола чересчур увлекаться атакой нельзя, он легко может подловить любого соперника на ошибке. Скорее всего, Кроуфорд будет какое-то время изучать Спенсера и только потом, когда найдет уязвимые места, пустит в ход всю свою мощь и интеллект. Многие специалисты отмечают именно это качество боксера — умное ведение боя. У Кроуфорда больше опыта, поэтому многие сходятся на том, что он станет абсолютным чемпионом. Букмекеры также отдают ему предпочтение. На победу Терренса предлагают коэффициент от 1,65 до 1,83, успех Спенсера оценивается коэффициентом от 2,19 до 2,35.