Топовый французский тяжеловес UFC Сирил Ган подерется 2 сентября в Париже на турнире UFC Fight Night 227 с Сергеем Спиваком на арена «Accor Arena»

После серии из трех побед, Спивак получил отличную возможность для продвижения своей карьеры на новый уровень. Его соперником будет звездный боец из Франции, Сирил Ган, который возвращается после поражения от легенды боевых искусств, Джона Джонса.

Статистика: 13 боев – 11 побед (8 досрочных) – 2 поражения.

Возраст: 33 года.

Телосложение: рост 195 см, вес 112 кг, размах рук 206 см.

Ган, французский гигант, быстро пробился в UFC, где всегда требуются новые супертяжелые бойцы. Старое поколение в лице Оверима, Дос Сантуса, Орловского уже исчерпало свой потенциал из-за возраста. Ган привнес в октагон сочетание силы и техники, а также пластичности и мобильности, которые не характерны для его габаритов. Это позволило ему оформить серию из десяти побед подряд и получить шанс на титул.

Статистика: 19 боев – 16 побед (14 досрочных) – 3 поражения.

Возраст: 28 лет.

Телосложение: рост 190 см, вес 116 кг, размах рук 198 см.

Спивак, победивший бойцов Фултона и Лопеса в WWFC, быстро привлек внимание UFC. Он начал свою карьеру здесь в 2019 году с поражения от Уолта Харриса, однако затем продемонстрировал чередование побед и поражений. В последнем бое Сергей уверенно победил Дэррика Льюса в первом раунде болевым приемом и получил претендентский бой.

Коэффициенты

Ган – 1.50

Спивак – 2.62

Прогноз на бой Ган – Спивак

Гану необходимо учесть ошибки из двух проигранных боев против универсальных супертяжей. Его борьба, где он занят только обороной, совершенно не подходит ему. Сирил в состоянии постоянно давить на соперников, работать по этажам, чередуя технические удары с силовой работой по корпусу. Таким образом, соперник начнет терять держак уже в начальном раунде.

Спивак может ответить на вызов более звездного оппонента своей спортивной наглостью. Он научился работать в октагоне как первый номер, что не было у него в начале карьеры в UFC. Однако против такого сильного соперника этого может быть недостаточно.

Прогноз на бой – победа Спивака сабмишеном.