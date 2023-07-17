21 июля в Москве пройдет турнир ACA 160, в главном событии которого состоится поединок между Виталием Слипенко и Устармагомедом Гаджидаудовым.

Коэффициенты на бой Слипенко — Гаджидаудов

Слипенко — 1.44

Устармагомед — 2.55

28-летний Слипенко последний поединок провел против Абубакара Вагаева в декабре 2022 года на турнире ACA 149. В этом противостоянии Виталий одержал победу нокаутом во втором раунде и завоевал чемпионский пояс. На его счету 16 побед и четыре поражения.

32-летний Гаджидаудов в последний раз выходил в клетку против Лом-Али Нальгиева в марте этого года на турнире ACA 154. Этот бой продлился всю дистанцию и завершился в пользу Устармагомеда единогласным решением судей. В его активе 16 побед и шесть поражений.

Прогноз на бой Слипенко — Гаджидаудов

Коэффициенты букмекеров вполне оправданы. Поскольку на сегодняшний день послужной список Виталия выглядит куда внушительнее. В прошлом бою он нокаутировал Вагаева, реализовав свой план против уверенного борца. Кроме того, напомним, что Ауабакар является базовым ударников, который подстроил борьбу под свой стиль, за счет чего долгое время правил в полусреднем весе.

Устармагомед никогда не был отличительным борцом, а в стойке никогда не выделялся среди топов. Вряд ли он сможет противостоять Слипенко в ударке. Скорее всего, бой завершится в пользу Слипенко и, скорее всего, досрочно.

Прогноз на бой Слипенко — Гаджидаудов: победа Слипенко.