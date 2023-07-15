В воскресенье 30 июля 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 291. В главном событии состоится схватка в легком весе между Дастином Порье и Джастином Гейджи. Бойцы сразятся за титул чемпиона UFC BMF. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Vivint Arena» в Солт-Лейк-Сити, США.

Дастин Порье — американский боец смешанных единоборств (легкий вес). В качестве профессионала он начал выходить в октагон в 2009 году, за свою карьеру он провел 36 боев, из которых в 29 одержал победу. Один из его боев не был засчитан. Ранее спортсмен был временным чемпионом UFC, а сейчас находится на 2 строчке рейтинга UFC среди легковесов и 13 строчке независимо от веса. Свой предыдущий бой он провел 12 ноября прошлого года, его противником был Майкл Чендлер. Этот поединок Дастин Порье выиграл болевым приемом.

Джастин Гейджи — американский боец смешанного стиля, выступающий в легком весе. 11 лет назад спортсмен провел свой первый бой в качестве профессионального бойца ММА, а на сегодняшний день в его активе 24 победы и 4 проигрыша. Гейджи являлся временным чемпионом UFC в легкой весовой категории, а сейчас занимает 3 строчку рейтинга. Его крайняя схватка состоялась 18 марта этого года против Рафаэля Физиева. В этом бою Джастин Гейджи одержал победу решением большинства судей.

В со-главном событии состоится схватка между бывшими чемпионами UFC Яном Блаховичем (29–9–1) и Алексом Перейрой (7–2–0).

Во сколько смотреть UFC 291