UFC 291 кард участников – кто дерется 30 июля, весь список бойцов
В воскресенье 30 июля 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 291. В главном событии состоится схватка в легком весе между Дастином Порье и Джастином Гейджи. Бойцы сразятся за титул чемпиона UFC BMF. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Vivint Arena» в Солт-Лейк-Сити, США.
Кард UFC 291:
- Дастин Порье vs Джастин Гейджи
- Ян Блахович vs Алекс Перейра
- Икрам Алискеров – Роман Долидзе
- Тони Фергюсон vs Бобби Грин
- Майкл Киеса vs Кевин Холлэнд
- Стивен Томпсон vs Мишель Перейра
- Деррик Льюис vs Маркос Рожерио Де Лима
- Тревин Джайлс vs Габриэль Бонфим
- Роман Копылов vs Клаудио Рибейро
- Джейк Мэттьюз vs Мигель Баеза
- Сиджей Вергара vs Винисиус Сальвадор
- Мэттью Семелсбергер vs Урош Медич
- Миранда Маверик vs Присцила Качоэйра
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