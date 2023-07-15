В воскресенье 30 июля 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 291. В главном событии состоится схватка в легком весе между Дастином Порье и Джастином Гейджи. Бойцы сразятся за титул чемпиона UFC BMF. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Vivint Arena» в Солт-Лейк-Сити, США.

Кард UFC 291: