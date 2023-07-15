UFC 291 кард участников – кто дерется 30 июля, весь список бойцов

Теги UFC Дастин Порье Джастин Гейджи UFC 291 Порье - Гейджи Перейра - Блахович Бокс/MMA/UFC

В воскресенье 30 июля 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 291. В главном событии состоится схватка в легком весе между Дастином Порье и Джастином Гейджи. Бойцы сразятся за титул чемпиона UFC BMF. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Vivint Arena» в Солт-Лейк-Сити, США.

 

Кард UFC 291:

  • Дастин Порье vs Джастин Гейджи
  • Ян Блахович vs Алекс Перейра
  • Икрам Алискеров – Роман Долидзе
  • Тони Фергюсон vs Бобби Грин
  • Майкл Киеса vs Кевин Холлэнд
  • Стивен Томпсон vs Мишель Перейра
  • Деррик Льюис vs Маркос Рожерио Де Лима
  • Тревин Джайлс vs Габриэль Бонфим
  • Роман Копылов vs Клаудио Рибейро
  • Джейк Мэттьюз vs Мигель Баеза
  • Сиджей Вергара vs Винисиус Сальвадор
  • Мэттью Семелсбергер vs Урош Медич
  • Миранда Маверик vs Присцила Качоэйра

 

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