Где смотреть UFC 291 Порье — Гейджи 2, Блахович — Перейра: во сколько прямая трансляция 30 июля

Теги UFC Дастин Порье Джастин Гейджи UFC 291 Порье - Гейджи Перейра - Блахович Бокс/MMA/UFC

Ночью 30 июля 2023 года пройдет бой в легком весе между Дастином Порье и Джастином Гейджи в рамках турнира UFC 291. Их поединок за титул чемпиона UFC BMF возглавит бойцовский вечер. Событие будет проведено на арене «Vivint Arena» в Солт-Лейк-Сити, США.

 

Дастин Порье — американский боец смешанных единоборств (легкий вес). В качестве профессионала он начал выходить в октагон в 2009 году, за это время на его счету 29 побед и 7 поражений, а один из боев был признан несостоявшимся. Ранее спортсмен являлся временным чемпионом UFC, а сейчас находится на 2 строчке рейтинга UFC среди легковесов. Свой предыдущий бой он провел 12 ноября прошлого года, его противником был Майкл Чендлер. Этот поединок Дастин Порье выиграл болевым приемом.

Джастин Гейджи — американский боец смешанного стиля, выступающий в легком весе. 11 лет назад спортсмен провел свой первый бой в качестве профессионального бойца ММА, а на сегодняшний день в его активе 24 победы и 4 проигрыша. Гейджи являлся временным чемпионом UFC в легком весе, а сейчас занимает 3 строчку рейтинга. Его крайняя схватка состоялась 18 марта этого года против Рафаэля Физиева. В этом бою Джастин Гейджи одержал победу решением большинства судей.

В со-главном событии состоится схватка в полутяжелом весе между Яном Блаховичем (29–9–1) и Алексом Перейрой (7–2–0).

Где смотреть ЮФС 291

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • ранние прелимы начнутся в 01:00 по мск
  • прелимы в 03:00 по мск
  • начало основного карда в 05:00 по мск
  • начало главного боя после 07:00 по мск

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