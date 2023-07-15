Ночью 30 июля 2023 года пройдет бой в легком весе между Дастином Порье и Джастином Гейджи в рамках турнира UFC 291. Их поединок за титул чемпиона UFC BMF возглавит бойцовский вечер. Событие будет проведено на арене «Vivint Arena» в Солт-Лейк-Сити, США.

Дастин Порье — американский боец смешанных единоборств (легкий вес). В качестве профессионала он начал выходить в октагон в 2009 году, за это время на его счету 29 побед и 7 поражений, а один из боев был признан несостоявшимся. Ранее спортсмен являлся временным чемпионом UFC, а сейчас находится на 2 строчке рейтинга UFC среди легковесов. Свой предыдущий бой он провел 12 ноября прошлого года, его противником был Майкл Чендлер. Этот поединок Дастин Порье выиграл болевым приемом.

Джастин Гейджи — американский боец смешанного стиля, выступающий в легком весе. 11 лет назад спортсмен провел свой первый бой в качестве профессионального бойца ММА, а на сегодняшний день в его активе 24 победы и 4 проигрыша. Гейджи являлся временным чемпионом UFC в легком весе, а сейчас занимает 3 строчку рейтинга. Его крайняя схватка состоялась 18 марта этого года против Рафаэля Физиева. В этом бою Джастин Гейджи одержал победу решением большинства судей.

В со-главном событии состоится схватка в полутяжелом весе между Яном Блаховичем (29–9–1) и Алексом Перейрой (7–2–0).

Где смотреть ЮФС 291