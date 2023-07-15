Прямая трансляция UFC 291 Порье — Гейджи 2, во сколько начало эфира 30 июля

Теги UFC Дастин Порье Джастин Гейджи UFC 291 Порье - Гейджи Бокс/MMA/UFC

В воскресенье 30 июля 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 291. В главном событии состоится реванш Дастина Порье и Джастина Гейджи. Легковесы сразятся за титул чемпиона UFC BMF. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Vivint Arena» в Солт-Лейк-Сити, США.

Прямая трансляция UFC 291 Порье – Гейджи 2

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (только основной кард)
  • на телеканале Матч Боец! 
  • весь турнир доступен по подписке UFC Fight Pass
  • на сайтах и приложениях некоторых букмекерских контор
  • ранние прелимы начнутся в 01:00 по мск
  • прелимы в 03:00 по мск
  • начало основного карда в 05:00 по мск

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