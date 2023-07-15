Прямая трансляция UFC 291 Порье — Гейджи 2, во сколько начало эфира 30 июля
В воскресенье 30 июля 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 291. В главном событии состоится реванш Дастина Порье и Джастина Гейджи. Легковесы сразятся за титул чемпиона UFC BMF. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Vivint Arena» в Солт-Лейк-Сити, США.
Прямая трансляция UFC 291 Порье – Гейджи 2
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (только основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- весь турнир доступен по подписке UFC Fight Pass
- на сайтах и приложениях некоторых букмекерских контор
- ранние прелимы начнутся в 01:00 по мск
- прелимы в 03:00 по мск
- начало основного карда в 05:00 по мск
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