Смотреть все бои UFC 291 Порье — Гейджи 2, как и где посмотреть прямую трансляцию боев 30 июля
В воскресенье ночью 30 июля пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 291. В главном событии состоится реванш Дастина Порье и Джастина Гейджи. Легковесы сразятся за титул чемпиона UFC BMF. В со-главном событии пройдет бой в полутяжелом весе между яном Блаховичем и Алексом Перейрой. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Vivint Arena» в Солт-Лейк-Сити, США.
Смотреть все бои UFC 291 в прямом эфире и повтор в записи можно:
- трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир)
- на Матч ТВ (основной кард)
- Матч Боец!
- в букмекерской конторе Винлайн
- по подписке UFC Fight Pass
- основной кард начнется в 05:00 по Мск
- прелимы начнутся в 03:00 по Мск
- ранние прелимы в 01:00 по Мск
Кард UFC 291:
- Дастин Порье vs Джастин Гейджи
- Ян Блахович vs Алекс Перейра
- Икрам Алискеров – Роман Долидзе
- Тони Фергюсон vs Бобби Грин
- Майкл Киеса vs Кевин Холлэнд
- Стивен Томпсон vs Мишель Перейра
- Деррик Льюис vs Маркос Рожерио Де Лима
- Тревин Джайлс vs Габриэль Бонфим
- Роман Копылов vs Клаудио Рибейро
- Джейк Мэттьюз vs Мигель Баеза
- Сиджей Вергара vs Винисиус Сальвадор
- Мэттью Семелсбергер vs Урош Медич
- Миранда Маверик vs Присцила Качоэйра
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