В воскресенье ночью 30 июля пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 291. В главном событии состоится реванш Дастина Порье и Джастина Гейджи. Легковесы сразятся за титул чемпиона UFC BMF. В со-главном событии пройдет бой в полутяжелом весе между яном Блаховичем и Алексом Перейрой. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Vivint Arena» в Солт-Лейк-Сити, США.

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основной кард начнется в 05:00 по Мск

прелимы начнутся в 03:00 по Мск

ранние прелимы в 01:00 по Мск

Кард UFC 291: