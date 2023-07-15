Холм – о спаррингах с Джонсом: «Несколько раз подвигались вместе. Если бы он выкладывался, то нокаутировал бы меня за две секунды»

Холли Холм вспомнила совместные тренировки с Джоном Джонсом.

«Как Джонс пришел в мой зал? Не в деталях, но помню, как он заходил, смотрел зал, оценивал, хочет ли он сделать это место своим новым домом. Я не тренировалась в то же время, что и бойцы из более тяжелых категорий. Помню, что я приходила, когда у них уже заканчивалась тренировка. От Джона шла хорошая энергия, он наслаждался тренировкой. И тогда я почувствовала, что он здесь останется надолго.

Спарринги с Джоном? Несколько раз подвигались вместе, это было довольно давно. Скорее, это было похоже на легкий спарринг или бой с тенью. Если бы он попытался ударить сильно, то нокаутировал бы меня за две секунды», – призналась экс-чемпионка UFC Холли Холм.

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