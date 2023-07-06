Фьюри против Нганну это, как минимум, неожиданность, а, как максимум, полноценная сенсация. Сначала казалось, что это слухи, но когда бойцы сами анонсировали бой стало очень интересно. До сих пор мы были свидетелями таких поединков, но, как правило, в них участвовали бойцы или боксеры, откровенно едущие с ярмарки. Цель была заработать деньжат, потешить себя и публику. Но тут дело серьезное. Оба спортсмена находятся на пике карьеры. Тайсону Фьюри среди тяжеловесов практически нет равных, а Фрэнсис Нганну всем и все доказал в UFC, правда, покинул промоушен обиженным, но зато непобежденным. Предполагается, что бой пройдет по правилам бокса.

Предыстория

Вспоминая подобные поединки, первое что приходит в голову бой Флойда Мейвезера-младшего против Конора Макгрегора. Тот поединок тоже относился к серьезному уровню, хотя Флойд уже к тому времени завершил свою карьеру будучи экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях, а ирландец был обладателем двух чемпионских званий в UFC. Бой также проходил по правилам бокса и выиграл в нем Мэйвезер техническим нокаутом в десятом раунде. В денежном плане выиграли не только спортсмены, но и организаторы, заявившие, что было продано около 4,3 миллиона трансляций.

Для сравнения рекорд для боксерского поединка принадлежит бою Мейвезер – Пакьяо, тогда было продано на сто тысяч трансляций больше. В ММА успехи в этом плане скромнее. Больше всего трансляций было продано на событии UFC 229, когда в главном бою вечера встречались Хабиб Нурмагомедов и все тот же Конор Макгрегор, тогда было продано 2,4 миллиона трансляций. Есть предположения, что бой Фьюри и Нганну может собрать не меньше, а то и установить новый рекорд.

Судьба предоставила Тайсону Фьюри отличный шанс, которым он сполна воспользовался. В 2015 году, когда британцу еще не было тридцати лет, он встретился в бою за звание чемпиона мира с Владимиром Кличко, для которого это была восьмая защита титула. В результате Тайсон стал обладателем трех чемпионских поясов — WBA, WBO и IBF. Но, как иногда случается, дальше последовало головокружение от успехов. С Фьюри случилось что-то подобное, он впал в депрессию, сильно располнел, предался алкоголю и другим «радостям» жизни. В какой-то момент казалось, что боксера Фьюри в его прежнем виде мы уже не увидим, но в 2018 году состоялось его возвращение, и длительная победная серия, в которой он убирал всех на своем пути, в том числе Деонтея Уайлдера в их трилогии.

А как же Усик, спросите вы. Тут пока все сложно. Как раз всеми же теми поясами сейчас владеет Александр. и считает, что может диктовать условия боя. У Фьюри только пояс WBC, но себя он считает самым великим на данный момент и обвиняет украинца в трусости. Как бы там ни было Усику сейчас предстоит подготовка к своей защите против против Даниэля Дюбуа. Ну, а поскольку желающих стать оппонентов Фьюри в ринге нет, то почему бы не провести кроссовер с Нганну.

Камерунец будто ураган пронесся над всеми своими соперниками в UFC. Несколько лет он просто уничтожал практически всех, кто стоял на его пути, прослыл самым страшным нокаутером. В самом престижном промоушене Нганну одержал двенадцать побед, причем десять нокаутом, большая часть из которых были после одного точного удара. Чем не боксер? Два года назад камерунец отправил в нокаут Стипе Миочича, а в прошлом году единогласным решением выиграл бой у Сирила Гана.

К тому времени Нганну уже семь лет выступал в UFC и хотел договорится с Даной Уайтом о новом соглашении. Переговоры начались, шли продолжительное время, стороны обвиняли друг друга. Боец считал, что его не уважают, организация полагала, что предложила ему огромную сумму, и это просто рвачество со стороны Фрэнсиса. В итоге договор так и не заключили. и Нганну оказался в положении Фьюри. Самый сильный боец своей весовой категории и не у дел. Все шло к тому, что Фрэнсис завершит карьеру, но тут подоспел контракт с еще одним промоушеном PFL, а затем и предложение подраться с Фьюри. Жизнь стала налаживаться, тем более, что камерунец еще будучи связанным контрактном с UFC не раз заявлял, что готов провести бой с кем-то из боксеров-тяжеловесов. Независимо от того, как закончится бой с Фьюри, Нганну окажется в плюсе.

Когда и где состоится бой Фьюри – Нганну

Бой уже анонсирован, он пройдет в Саудовской Аравии 28 октября 2023 года. Сначала сообщали что поединок состоится по правилам бокса, но затем начали обсуждать какие-то гибридные варианты. Так что запасаемся терпением и ждем до осени.