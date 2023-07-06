В пятницу 21 июля 2023 года на арене «ЦСКА АРЕНА» в Москве будет проведен турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 160. В рамках бойцовского вечера пройдет два титульных боя. Турнир возглавят Виталий Слипенко и Устармагомед Гаджидаудов, им предстоит сразиться за титул чемпиона АСА в полусреднем весе. А также в со-главном событии Алихан Сулейманов и Ислам Омаров подерутся за титул чемпиона в полулегком весе.

Виталий Слипенко — российский боец смешанного стиля (полусредний вес). С 2015 года боец дерется в качестве профессионала, а на данный момент в его активе 16 побед и 4 проигрыша. Сейчас он является действующим чемпионом АСА в полусреднем весе. Крайняя схватка спортсмена состоялась 16 декабря прошлого года против Абубакара Вагаева. Этот поединок Виталий Слипенко выиграл нокаутом и завоевал титул чемпиона.

Устармагомед Гаджидаудов — российский боец ММА (полусредний вес). В течение 12 лет он выходит в октагон в качестве профессионального бойца ММА, за это время на его счету 16 побед и 6 поражений. На сегодняшний день спортсмен находится на 3 строчке официального рейтинга АСА в полусредней весовой категории. Свой крайний бой он провел 17 марта этого года, его противником был Лом-Али Нальгиев. В этой схватке Устармагомед Гаджидаудов одержал победу единогласным решением судей.

Где смотреть АСА 160