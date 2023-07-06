Кард АСА 160 – кто дерется 21 июля, весь список бойцов

Теги ACA Аскар Аскаров Виталий Слипенко Бокс/MMA/UFC

Вечером 21 июля 2023 года пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 160, который будет проведен на арене «ЦСКА АРЕНА» в Москве. В главном событии состоится титульный бой в полусреднем весе между Виталием Слипенко и Устармагомедом Гаджидаудовым. В со-главном бою за титул чемпиона в полулегком весе сразятся Алихан Сулейманов и Ислам Омаров.

 

Кард АСА 160:

  • Виталий Слипенко vs Устармагомед Гаджидаудов
  • Алихан Сулейманов vs Ислам Омаров
  • Азамат Керефов vs Аскар Аскаров
  • Луис Рафаэль vs Курбан Тайгибов
  • Абдул-Рахман Дудаев vs Франсиско Де Лима Мачиель
  • Павел Витрук vs Майкон Силван
  • Хердесон Батиста vs Рамазан Кишев
  • Ибрагим Магомедов vs Хусейн Кушагов
  • Асхат Асанов vs Нашхо Галаев
  • Висхан Магомадов vs Мишель Силва
  • Амирхан Адаев vs Херберт Батиста
  • Клеверсон Силва vs Сайфулла Джабраилов
  • Ахмадхан Эльмурзаев vs Альберт Мисиков

Где смотреть АСА 160, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
  • на официальном сайте промоушена
  • начало турнира в 17:00 по мск

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