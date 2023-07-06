Кард АСА 160 – кто дерется 21 июля, весь список бойцов
Вечером 21 июля 2023 года пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 160, который будет проведен на арене «ЦСКА АРЕНА» в Москве. В главном событии состоится титульный бой в полусреднем весе между Виталием Слипенко и Устармагомедом Гаджидаудовым. В со-главном бою за титул чемпиона в полулегком весе сразятся Алихан Сулейманов и Ислам Омаров.
Кард АСА 160:
- Виталий Слипенко vs Устармагомед Гаджидаудов
- Алихан Сулейманов vs Ислам Омаров
- Азамат Керефов vs Аскар Аскаров
- Луис Рафаэль vs Курбан Тайгибов
- Абдул-Рахман Дудаев vs Франсиско Де Лима Мачиель
- Павел Витрук vs Майкон Силван
- Хердесон Батиста vs Рамазан Кишев
- Ибрагим Магомедов vs Хусейн Кушагов
- Асхат Асанов vs Нашхо Галаев
- Висхан Магомадов vs Мишель Силва
- Амирхан Адаев vs Херберт Батиста
- Клеверсон Силва vs Сайфулла Джабраилов
- Ахмадхан Эльмурзаев vs Альберт Мисиков
Где смотреть АСА 160, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
- на официальном сайте промоушена
- начало турнира в 17:00 по мск
Комментарии