Вечером 21 июля 2023 года пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 160, который будет проведен на арене «ЦСКА АРЕНА» в Москве. В главном событии состоится титульный бой в полусреднем весе между Виталием Слипенко и Устармагомедом Гаджидаудовым. В со-главном бою за титул чемпиона в полулегком весе сразятся Алихан Сулейманов и Ислам Омаров.

Кард АСА 160:

Виталий Слипенко vs Устармагомед Гаджидаудов

Алихан Сулейманов vs Ислам Омаров

Азамат Керефов vs Аскар Аскаров

Луис Рафаэль vs Курбан Тайгибов

Абдул-Рахман Дудаев vs Франсиско Де Лима Мачиель

Павел Витрук vs Майкон Силван

Хердесон Батиста vs Рамазан Кишев

Ибрагим Магомедов vs Хусейн Кушагов

Асхат Асанов vs Нашхо Галаев

Висхан Магомадов vs Мишель Силва

Амирхан Адаев vs Херберт Батиста

Клеверсон Силва vs Сайфулла Джабраилов

Ахмадхан Эльмурзаев vs Альберт Мисиков

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