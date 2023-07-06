В пятницу 21 июля 2023 года на арене «ЦСКА АРЕНА» в Москве будет проведен турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 160. Турнир возглавят Виталий Слипенко и Устармагомед Гаджидаудов. Бойцы сразятся за титул чемпиона АСА в полусреднем весе.

Виталий Слипенко — российский боец смешанного стиля (полусредний вес). Свой первый профессиональный бой он провел в 2015 году, а на данный момент в его активе 16 побед и 4 проигрыша. Сейчас Слипенко является действующим чемпионом АСА в полусреднем весе. Крайняя схватка спортсмена состоялась 16 декабря прошлого года против Абубакара Вагаева. Этот поединок Виталий Слипенко выиграл нокаутом во 2 раунде и завоевал титул чемпиона.

Устармагомед Гаджидаудов — российский боец ММА (полусредний вес). С 2010 года он является профессиональным бойцом ММА, за это время на его счету 16 побед и 6 поражений. На сегодняшний день спортсмен находится на 3 строчке официального рейтинга АСА в полусредней весовой категории. Свой крайний бой он провел 17 марта этого года, его противником был Лом-Али Нальгиев. В этой схватке Устармагомед Гаджидаудов одержал победу единогласным решением судей.

В со-главном событии пройдет схватка в полулегком весе между Алиханом Сулеймановым (15–3) и Исламом Омаровым (13–0–0) за титул чемпиона АСА.

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